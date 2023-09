Nel foggiano c’è una mafia pericolosa. Una mafia militare affiancata da una mafia degli affari”. Lo ha detto Chiara Colosimo presidente della Commissione parlamentare Antimafia, incontrando i giornalisti al termine della missione a Foggia. “La quarta mafia – ha detto Colosimo – è insieme feroce e tecnologica. Spara mentre usa il cripotelefonino. E’ globale e rurale. Primitiva ma allo stesso tempo tecnologica. E’ una mafia che sembra sfidarci quotidianamente: una sfida che lo Stato ha accolto. Negli ultimi tempi si è assistito ad una trasformazione della criminalità in una industria del crimine”. La presidente Colosimo evidenziando la pericolosità delle mafie del foggiano ha ricordato alcuni dati che sono emersi nel corso delle audizioni. “In sedici mesi – ha spiegato – la questura di Foggia ha fatto dieci divieti di funerali. Nel 2022, in provincia, sono stati registrati 17 omicidi di cui tre ad opera di minorenni.

Inoltre, in un normale svolgimento di una gara è capitato di trovarsi, a fronte di numerose aziende, un solo partecipante. La Squadra Stato ha fatto si però che quel partecipante non si aggiudicasse quella gara”.

Dagli incontri è emerso anche “la situazione dei cittadini onesti che hanno fondamentalmente timore della criminalità organizzata foggiana e quindi sono costretti al silenzio. C’è stato anche sottolineato che esiste una zona grigia che diciamo crea un fronte di confusione nell’ambito dei rapporti con la criminalità organizzata e che probabilmente rappresenta un ulteriore impulso al silenzio di quella parte della cittadinanza che invece sarebbe propensa a sostenere le indagini”. Lo ha detto Federico Cafiero de Raho vice presidente della commissione parlamentare antimafia.

“Nella provincia di Foggia – ha detto ancora – la microcriminalità è una criminalità al passo con i progetti più ampi della criminalità organizzata che peraltro è autrice e protagonista delle grandi rapine. Di quelle rapine che vengono commesse non solo in questo territorio ma anche al nord”. “Negli ultimi anni – ha aggiunto Cafiero De Raho – c’è stato sicuramente un grande impegno delle forze dell’ordine e della magistratura. Ma è necessario recuperare appieno la fiducia dei cittadini e questo ciò che oggi manca. Ma soprattutto è necessario garantire la sicurezza dei cittadini”



