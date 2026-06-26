Nel carcere di Foggia musica e inclusione per il reinserimento

Partecipazione, emozione e un forte messaggio di comunità hanno caratterizzato la prima edizione della Festa della Musica e del Volontariato Penitenziario, ospitata il 23 giugno scorso nel campo sportivo della Casa circondariale di Foggia. L’iniziativa ha riunito musica, volontariato e percorsi di risocializzazione, offrendo una concreta testimonianza del lavoro educativo e trattamentale portato avanti quotidianamente all’interno dell’istituto. All’evento hanno preso parte circa 150 persone detenute insieme a volontari, rappresentanti del Terzo Settore e numerosi ospiti istituzionali. La manifestazione è stata resa possibile dal lavoro congiunto della Direzione, del Corpo di Polizia Penitenziaria, dell’Area educativa e di tutto il personale dell’istituto. Ad aprire la serata sono stati il comandante della Polizia Penitenziaria, Claudio Ronci, e la capo area trattamentale, Paola Errico, che hanno portato anche i saluti del direttore Michele De Nichilo, assente per concomitanti impegni istituzionali. Presenti anche i direttori del Csv Foggia, Roberto Lavanna e Carlo Laronga, insieme ad alcune operatrici del Centro di Servizio per il Volontariato e ai componenti del Consiglio direttivo. Nel suo intervento Paola Errico ha sottolineato il significato di una manifestazione capace di unire musica e volontariato penitenziario, «due mondi apparentemente differenti ma accomunati dalla capacità di generare relazione, incontro e umanità», fino a fondersi in «una sola grande melodia: quella del cuore». Il comandante Claudio Ronci ha invece ribadito l’importanza di continuare a investire in progetti trattamentali che offrano alle persone detenute concrete opportunità di crescita, ricordando il valore del laboratorio musicale, del podcast e delle attività teatrali come strumenti di responsabilizzazione e reinserimento sociale. Momento centrale della manifestazione è stato il progetto “Cantare in Libertà”, laboratorio musicale diretto dal maestro Valerio Zelli, frontman degli Oro, sostenuto dalla Chiesa Valdese di Foggia e realizzato con Csv Foggia, Uepe Foggia e Fondazione dei Monti Uniti. I detenuti coinvolti hanno proposto esibizioni curate e partecipate, frutto di mesi di lavoro condiviso. Sul palco si sono alternati Cristian, Paolo, Luigi, Marco, Savino, Cosimo, Gaetano, Fabio, Ruggero, Domenico, Alessandro e Antonio, affiancati in alcuni momenti dallo stesso Valerio Zelli e dal musicista Diego Morra. Brani come Per lei, Portami a ballare, Donna, L’emozione non ha voce, Pensa e il finale corale sulle note di Si può dare di più hanno coinvolto il pubblico, trasformando la manifestazione in un’occasione di incontro, condivisione e speranza.



Pubblicato il 26 Giugno 2026