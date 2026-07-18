“Nel carcere di Foggia gravissima situazione igienico-sanitaria”

Il segretario nazionale del Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) Federico Pilagatti denuncia “la gravissima situazione igienico sanitaria in cui versa la casa circondariale di Foggia a causa di un livello di sovraffollamento tra i più elevati del Paese”. L’istituto penitenziario, stando ai dati diffusi da Pilagatti, dispone di una capienza di circa 300 posti ma ospita attualmente oltre 650 persone detenute, quasi + 220% a fronte di un sovraffollamento nazionale del 135/140%. A tale situazione si aggiungono gli effetti dell’innalzamento delle temperature di questi giorni. Secondo Pilagatti, “le eccezionali ondate di calore registrate nel territorio di Foggia a partire dal mese di giugno 2026 (più volte superati i 35°C) configurano un concreto e attuale rischio per la salute delle persone ristrette nel carcere”. In una lettera inviata alla sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, il sindacalista chiede “di voler valutare, ove accerti la fondatezza delle criticità qui rappresentate, l’adozione dei provvedimenti contingibili e urgenti al fine di tutelare la salute pubblica e la sicurezza delle persone presenti all’interno del locale istituto di pena”. Pilagatti annuncia nei prossimi giorni anche “un esposto al ministero della giustizia e al Dipartimento amministrazione penitenziaria”.



Pubblicato il 18 Luglio 2026