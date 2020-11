Nel bilancio di previsione un fondo Covid di 15mila euro

Il Comune di Orsara di Puglia ha approvato il bilancio pluriennale di previsione. “Un importante capitolo di investimento è stato previsto con l’attivazione, per il 2021, di un fondo Covid-19 pari a 15mila euro”, ha dichiarato il sindaco Tommaso Lecce. “Si tratta di un fondo che potremo utilizzare a seconda delle occorrenze che andranno manifestandosi con l’evoluzione del quadro sanitario, sociale ed economico legato all’emergenza”, ha aggiunto il primo cittadino. “Sempre per ciò che attiene alle conseguenze della pandemia in atto, per il 2020 il Comune di Orsara di Puglia ha previsto una diminuzione della TARI di cui beneficeranno le attività danneggiate dalle chiusure determinate dal Covid-19. Attueremo questa e diverse misure che riguardano la scuola e altri ambiti con fondi del bilancio”, ha aggiunto il vicesindaco con delega al Bilancio Rocco Dedda. Per il triennio, complessivamente saranno investiti 70mila euro nelle manutenzioni stradali: 15mila nel 2020, 25mila nel 2021 e 30mila nel 2022. Altri 10mila euro, invece, saranno utilizzati per il verde pubblico nelle zone esterne e per la potatura degli alberi. Si tratta di interventi che si aggiungono a quelli già previsti in paese nell’ambito del piano di gestione per la raccolta differenziata. Il fondo per l’emergenza neve, con l’approvazione del bilancio di previsione, è passato da 4mila a 10mila euro. Sono state confermate, inoltre, le misure e le agevolazioni in favore del diritto allo studio che rientrano nel programma comunale denominato “Scuola felice”. Il piano triennale delle opere pubbliche dà forza e continuità agli interventi di potenziamento, sicurezza e innovazione che riguardano la scuola, le strade rurali, i beni culturali, le infrastrutture e la valorizzazione delle biodiversità. Confermato il sostegno al progetto Orticaria in favore delle persone con disabilità.

“Il bilancio di previsione”, ha spiegato Tommaso Lecce, “attraverso una pianificazione pluriennale di interventi, dà continuità a una programmazione che mette in campo tutti i nostri sforzi per migliorare i servizi, sostenere il potenziamento delle infrastrutture, aiutare le fasce deboli della popolazione e offrire un supporto alle attività che stanno soffrendo maggiormente a causa dell’emergenza Covid19. Alle scelte che abbiamo dovuto prendere hanno contribuito tutte le componenti della maggioranza e tutti gli assessori con spirito unitario e condivisione delle responsabilità. Con questo documento di programmazione, ci dotiamo di uno strumento e delle risorse necessarie ad affrontare la situazione contingente e, allo stesso tempo, per costruire un ponte che dovrà portare il paese a ripartire”, ha concluso il sindaco di Orsara di Puglia Tommaso Lecce.

Condividi sui Social!