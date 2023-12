Nel bilancio di previsione anche la valorizzazione della lingua franco-provenzale

Nel Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, in corso di approvazione in queste ore alla Camera dei deputati, c’è spazio anche per la Capitanata e per il patrimonio culturale dei piccoli Comuni, quali Faeto e Celle San Vito, baluardi della lingua franco-provenzale.

È stato infatti sottoscritto e condiviso dall’On. Giandonato La Salandra un ordine del giorno nella Legge di Bilancio, a firma dei colleghi deputati della Lega Alessandro Giglio Vigna e Franco Manes del gruppo Misto – Minoranze Linguistiche che, nella sua formulazione, evidenzia l’importanza della valorizzazione del franco- provenzale, istituendo un fondo per favorirne l’utilizzo in ambito scolastico e sociale e garantire così anche i princìpi di pluralismo.

I piccoli Comuni costituiscono il 69% dei Comuni italiani e la loro considerevole diversità necessita di tutele specifiche da parte dello Stato, in particolare relativamente al patrimonio culturale e linguistico, favorendone la conoscenza e la conservazione.

“Ringrazio i colleghi deputati che hanno consentito la sottoscrizione e condivisione dell’odg, aggiungendovi come proprio la lingua franco- provenzale sia patrimonio anche della provincia di Foggia, dove i comuni di Celle di San Vito e Faeto sono l’isola linguistica in cui proprio questo patrimonio culturale deve avere attenzione e impegno da parte del Governo”, fa sapere il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra.



Pubblicato il 30 Dicembre 2023