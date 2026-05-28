Nei sotterranei dell’ex Distretto Militare potrebbe trovarsi la tomba del beato Giacomo d’Assisi

Non esiste ancora una certezza assoluta che i resti ossei rinvenuti durante gli ultimi scavi appartengano al beato Giacomo d’Assisi. Tuttavia, tradizione francescana e fonti storiche sembrano oggi rafforzare l’ipotesi che proprio sotto l’area occupata dall’ex Distretto Militare di Foggia possano trovarsi le tracce del primo insediamento francescano della città e forse la stessa sepoltura del religioso legato a San Francesco. A rilanciare questa possibilità è stato Fra Simone Schiavone, esperto di archeologia cristiana e medievale, intervenuto nel corso di una conferenza ospitata a Palazzo di Città e dedicata alle nuove evidenze emerse dagli scavi archeologici condotti nei livelli sottostanti l’ex Distretto Militare. Secondo quanto emerso dalle indagini, sostenute dall’Associazione Promozione Sociale Daunia in Italia, starebbe prendendo corpo la possibilità che la tomba del beato Giacomo si trovi nella cripta dell’antica chiesa conventuale, probabilmente sotto l’altare centrale. L’area interessata dagli scavi rappresenta uno dei luoghi più antichi del francescanesimo foggiano. Già nel 1217, infatti, sarebbe sorta qui la struttura utilizzata dal beato Giacomo per fondare il primo convento francescano di Foggia e con ogni probabilità dell’intera provincia. Proprio all’interno dell’ex Distretto Militare sono in corso i lavori per la realizzazione del Polo Museale Giordaniano, finanziato con sette milioni di euro attraverso il Contratto Istituzionale di Sviluppo Capitanata, e dello Studentato Adisu, sostenuto con venti milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione. Durante gli interventi sarebbero stati individuati ambienti ipogei riconducibili all’antico complesso conventuale francescano. Secondo la tradizione, San Francesco avrebbe affidato proprio a fra Giacomo la gestione del convento situato all’esterno delle antiche mura cittadine, oggi inglobato nella struttura ottocentesca dell’ex Distretto Militare.

La figura del beato Giacomo viene ricordata nella storia francescana come quella del “Santo perduto”, poiché la sua tomba non è mai stata individuata con certezza. Per questo motivo l’eventuale conferma della sepoltura avrebbe un valore straordinario non soltanto dal punto di vista storico e archeologico, ma anche sotto il profilo spirituale e culturale per la città di Foggia e per l’intero mondo francescano. Una scoperta che potrebbe inoltre rilanciare l’interesse verso il turismo religioso e i pellegrinaggi legati alle origini francescane della Capitanata.



Pubblicato il 28 Maggio 2026