Negli ipogei riaffiora la Foggia medievale

Proseguono le indagini archeologiche all’interno dell’ex Caserma Oddone di via Fuiani, dove il recente rinvenimento di ambienti ipogei potrebbe riportare alla luce una parte significativa della storia medievale della città. Nei giorni scorsi si è svolto un sopralluogo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, alla presenza dei tecnici incaricati delle attività di progettazione e indagine, dell’assessore comunale ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso, della dirigente dell’Area 8 Pnrr Rigenerazione Urbana Alessia Cordisco e della funzionaria comunale Silvana Corvino.

L’ispezione è stata effettuata a seguito della comunicazione trasmessa dal Comune di Foggia dopo la scoperta degli ambienti sotterranei all’interno del compendio immobiliare dell’ex Distretto Militare. Durante il sopralluogo sono stati illustrati gli esiti delle attività già svolte ed è stato verificato il programma operativo predisposto per approfondire la natura e l’estensione dei ritrovamenti.

Al termine delle verifiche, la Soprintendenza ha espresso parere favorevole alla prosecuzione delle ulteriori fasi di indagine previste dal piano già approvato.

L’immobile è attualmente interessato da un importante programma di recupero e rifunzionalizzazione che prevede la realizzazione del Polo Museale Giordaniano, finanziato attraverso il Cis Capitanata con 7 milioni di euro, e dello Studentato Adisu, sostenuto con ulteriori 20 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Interventi destinati a restituire alla città uno dei complessi storici più significativi, destinandolo a funzioni culturali, formative e sociali.

Le attività di approfondimento archeologico, avviate mediante indagini georadar e saggi endoscopici e successivamente integrate da ulteriori verifiche tecniche, hanno consentito di accertare la presenza di locali sotterranei in corrispondenza di un vano sottoscala il cui accesso risultava murato. Contestualmente sono emersi reperti ossei e consistenti quantità di materiale lapideo e di riporto, elementi che hanno reso necessario il coinvolgimento immediato della Soprintendenza.

Secondo i primi riscontri tecnici, gli ambienti rinvenuti potrebbero appartenere al nucleo trecentesco originario dell’antico Convento di San Francesco, una delle più antiche istituzioni religiose della città, strettamente legata alla presenza francescana e alla storia di Foggia.

Il via libera ottenuto consentirà ora l’avvio della cosiddetta fase due delle indagini, che prevede la rimozione di un setto murario individuato lungo una scala che potrebbe condurre ad altri locali interrati appartenenti al sistema ipogeo.

Nel corso del sopralluogo è stata inoltre valutata positivamente la possibilità di verificare un accesso diretto agli ambienti già individuati. L’eventuale ingresso dovrà essere autorizzato nel rispetto delle condizioni di sicurezza e potrà avvenire con il supporto di speleologi specializzati.

L’accesso consentirà di realizzare un rilievo tridimensionale mediante laser scanner dell’intero complesso sotterraneo, acquisendo una documentazione dettagliata delle caratteristiche morfologiche e dimensionali degli ambienti. I risultati delle prossime indagini saranno determinanti per definire il valore storico e archeologico dei ritrovamenti e le future modalità di conservazione e valorizzazione del sito.



Pubblicato il 11 Giugno 2026