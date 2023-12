Nefrocenter acquisisce il Centro medico Michelangelo di Roma

(Adnkronos) – Il Gruppo Nefrocenter annuncia l'acquisizione di una nuova struttura sanitaria, consolidando la propria presenza sul territorio romano e laziale. Dopo il Rome American Hospital e la Rsa Longoni, Nefrocenter, primo gruppo privato italiano specializzato in nefrologia e dialisi, diabetologia, malattie metaboliche e cardiologia, continua con il Centro medico Michelangelo (Cmm) le acquisizioni di strutture sanitarie, ampliando l'offerta di servizi a tutti i settori specialistici della medicina e della chirurgia. Il Cmm – ricorda una nota – è un poliambulatorio privato situato in zona Eur-Montagnola, specializzato nella prevenzione, diagnosi e cura delle più comuni patologie. Il centro è riconosciuto quale punto di riferimento del territorio cittadino e regionale per la prevenzione e la salute, grazie ad un ampio ventaglio di prestazioni, al coinvolgimento di specialisti affermati e alla presenza di apparecchiature diagnostiche all'avanguardia, palestra per la riabilitazione e spazi per la fisioterapia. Cmm è specializzato in allergologia, andrologia, angiologia, cardiologia, cardiologia pediatrica, chirurgia generale, dermatologia, endocrinologia, fisiatria, gastroenterologia, logopedia pediatrica, medicina del lavoro, medicina dello sport, medicina interna, neurochirurgia, neurologia, oculistica, oncologia, ortopedia, otorinolaringoiatria, pediatria neonatologia, psicologia, scienza dell’alimentazione, senologia e urologia. —salute/sanitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Dicembre 2023