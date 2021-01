“Necess’Aria”, il videoclip che celebra Biccari a tempo di rock

Nel videoclip presentato in diretta facebook dai Bispensiero, la band rock biccarese, musica e parole della canzone intitolata “Necess’Aria” si accompagnano alle immagini stupende dei boschi di Biccari, del Lago Pescara e dei tanti luoghi che fanno di questo grazioso borgo un piccolo gioiello della Puglia montana, la Puglia dei Monti Dauni, una regione ancora tutta da scoprire per vivere emozioni, stupore, meraviglia e un’autenticità che la rendono ancora più bella. A guardare quelle immagini e a commentarle in diretta c’era anche Francesco Baccini, cantautore italiano ed erede della grande tradizione musicale genovese. Il videoclip dei Bispensiero, assieme alla presentazione via web, è stato patrocinato dal Comune di Biccari e dalla Cooperativa di Comunità di Biccari. Al progetto hanno collaborato anche la Pro Loco e diverse realtà biccaresi. La diretta facebook è stata lanciata dagli studi di Combo Studios Produzioni Audiovisive, una realtà innovativa che – da Lucera – è diventata un punto di riferimento per progetti e realizzazioni anche oltre confine.

Bispensiero sono il trio Rock composto da Giovanni Casiello (voce), Antonio Toto Salvati (chitarra) e Donato Fiorella (Batteria). Nel videoclip, protagonista è l’attrice biccarese Sara Russo. E’ lei, nel video, a vivere come un sogno il paesaggio di Biccari risvegliandosi in una bubble room, una delle ‘stanze trasparenti’ collocate nei boschi che abbracciano il paese e che, fino a prima della pandemia, hanno richiamato migliaia di visitatori da tutto il mondo. Nel video, una parte importante è riservata anche a un altro giovane biccarese, Nicola Sessa. L’edizione del racconto per immagini è stata curata da Alessandra Caprio, mentre al trucco hanno lavorato Anna De Girolamo ed Elena Checchia. Un’armonia potente di musica e immagini per veicolare significati e bellezza, per poter ‘cantare’ l’amore, fare rock e mostrare al mondo la propria terra, quello stesso territorio che a Biccari, da diversi anni, è al centro di un vero e proprio ‘progetto di comunità’ capace di mettere insieme speranze e realizzazioni concrete, talenti e progettualità innovative.

CHI SONO I BISPENSIERO. Bispensiero è un trio rock alternative originario di Biccari (Fg) formatosi nel 2012. La band si ispira a gruppi della scena rock anni 80 italiana e internazionale come Litfiba, Diaframma, Joy division e Depeche Mode. Ha debuttato nei vari festival locali pubblicando all’esordio il primo EP “Pop sbilenco”, con i primi video Default, Malditesta, Ho paura e ’86 che hanno ricevuto una buona accoglienza. Nel 2019 i Bispensiero hanno pubblicato loro primo album “Amor fati” che tra festival e locali li ha portati a suonare in giro per l’Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, e ad aprire la data di Biccari 2018 del gruppo Le Vibrazioni. Attualmente sono impegnati nella realizzazione di un nuovo disco. In questo periodo di pandemia non hanno smesso di fare musica, anche a distanza. Da marzo 2020 hanno pubblicato “Passivamente”, “Uovo”, “Giulio accelera”, disponibili su YouTube (https://www.youtube.com/user/Bispensierofm) e tutti i social.

“Consideriamo la musica e tutte le altre forme d’arte come veri e propri agenti di sviluppo locale, in grado di migliorare la qualità della vita della comunità residente e di raccontare il territorio in maniera autentica ed originale a chi non lo conosce.

Condividi sui Social!