‘Ndrangheta, blitz nel Cosentino: 68 misure cautelari

Blitz nel Cosentino stamane contro la 'Ndrangheta. A Cassano allo Ionio ed in altri centri della provincia di Cosenza, i Carabinieri del Reparto Operativo Nucleo Investigativo – Comando Provinciale di Cosenza, il personale delle Squadre Mobili di Cosenza e Catanzaro e del Servizio Centrale Operativo di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, hanno infatti eseguito un'ordinanza cautelare, emessa dal gip di Catanzaro, nei confronti di 68 indagati. Le accuse, a vario titolo, sono quelle di associazione di tipo ‘ndranghetistico, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravato dalle finalità mafiose, nonché in ordine ad altri numerosi delitti, anche aggravati dalle modalità e finalità mafiose. Contestualmente i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza hanno eseguito un sequestro preventivo di beni immobili, aziende, quote sociali, beni mobili registrati, rapporti finanziari, riconducibili a plurimi indagati, per un valore stimato di circa 5 milioni di euro —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Giugno 2023