“A distanza di oltre un anno dalla pubblicazione del bando pubblico del novembre 2025 e a quasi otto mesi dalla chiusura della graduatoria definitiva del marzo scorso, ben 4 delle 7 autorizzazioni per il Noleggio con Conducente (NCC) previste per il Comune di Foggia giacciono ancora inutilizzate nei cassetti dell’Ente. Un immobilismo grave e ingiustificabile, che dimostra quanto poco questa Amministrazione comunale tenga a cuore le reali esigenze imprenditoriali e occupazionali del territorio”. Così Nunzio Angiola, consigliere comunale e Foggia, segretario provinciale del movimento Cambia che “chiede la pubblicazione immediata di un nuovo avviso pubblico per porre fine a questo stallo inaccettabile”.

“I numeri dell’ultimo bando – continua – parlano chiaro e certificano il fallimento gestionale della procedura: a fronte di 7 autorizzazioni messe a concorso, nel dicembre 2025 erano pervenute ben 32 istanze. Trentadue cittadini, operatori e piccoli imprenditori pronti a investire risorse proprie, ad acquistare mezzi e a creare occupazione regolare a Foggia. Eppure, quell’enorme potenziale è stato disperso: la stragrande maggioranza dei candidati (23 già nella fase provvisoria di febbraio 2026) è stata falcidiata da esclusioni legate a vizi formali, carenze documentali o difetti nella dimostrazione dei requisiti, fino all’epilogo della graduatoria definitiva del 30 marzo 2026 con sole 3 autorizzazioni assegnate su 7.

Un tasso di esclusione così abnorme, pur in presenza di 32 domande, è il sintomo evidente di una macchina amministrativa farraginosa. È indispensabile che il nuovo bando venga scritto in modo chiaro, lineare e privo di ambiguità interpretative, affinché la burocrazia torni a essere uno strumento al servizio dello sviluppo e non un ostacolo insormontabile per chi vuole lavorare onestamente.

È inaccettabile che, a distanza di tanti mesi, l’amministrazione Episcopo non abbia ancora mosso un dito per rimettere a bando le 4 autorizzazioni rimaste vacanti, voltando le spalle sia a chi cerca lavoro sia ai bisogni della collettività. Foggia è una città capoluogo di circa 145mila abitanti, snodo strategico della Capitanata e sede dell’aeroporto “Gino Lisa”, uno scalo in crescita che sta cercando di ampliare rotte e traffico passeggeri. Potenziare il servizio NCC nel capoluogo significa garantire collegamenti moderni, rapidi ed efficienti su prenotazione non solo all’interno della città, ma da Foggia verso il Gargano, i Monti Dauni e l’intera provincia, sostenendo concretamente il turismo e la mobilità di viaggiatori e imprese.

Una città di queste dimensioni, con un’infrastruttura aeroportuale in pieno rilancio, non può restare ostaggio dell’inerzia politica (ricordo che siamo da mesi senza un assessore alle attività produttive) e attendere alle calende greche per vedere assegnate autorizzazioni già previste dal fabbisogno comunale.

Si intima pertanto all’Amministrazione comunale di battere un colpo, di assumersi le proprie responsabilità verso il tessuto produttivo cittadino e di procedere senza ulteriori rinvii alla pubblicazione di un nuovo bando chiaro, trasparente e rapido per l’assegnazione delle licenze NCC ancora disponibili” – conclude Angiola.



Pubblicato il 25 Novembre 2026