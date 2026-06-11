Nba, rimonta da sogno per Knicks: Ben Stiller e Taylor Swift ‘impazziscono’

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Ben Stiller e Taylor Swift 'impazziscono' per la rimonta dei Knicks. Nella notte italiana è andata in scena gara-4 delle Finals Nba, vinta proprio da New York, che si è imposta in casa contro i San Antonio Spurs con il punteggio di 107-106. Un successo che permette ai Knicks di volare 3-1 nella serie e arrivare a un passo dalla conquista del titolo. La vittoria è arrivata nel modo più incredibile ed è stata immortalata da due tifosi d'eccezione. New York è infatti riuscita a rimontare da -29, portando a termine una vera e propria impresa, come mai era accaduto prima nella storia dei playoff. Una volta trovato l'incredibile vantaggio, i Knicks hanno resistito stoicamente alla reazione furiosa degli Spurs, facendo impazzire il pubblico di casa. Tra loro, in prima fila ad assistere al match, c'è anche Ben Stiller. L'attore ha ripreso tutto immortalando l'esultanza di un'altra vip seduta accanto a lui, Taylor Swift. Quando è suonata la sirena finale, i due si sono lasciati andare, come il resto dei tifosi, a un'esultanza smodata, mentre in campo si accendeva un accenno di rissa, diventata rapidamente virale.

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Pubblicato il 11 Giugno 2026