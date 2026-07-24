Attualità

Nba, LeBron James firma con Philadelphia: “E’ l’ultimo viaggio”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
LeBron James ai Philadelphia 76ers. La superstar Nba, 41 anni, firma un contratto biennale con i Sixers dopo l'addio ai Los Angeles Lakers. Secondo il network Espn, James sigla un accordo biennale da 8 milioni di dollari. "Sono stato sincero durante l'ultima conferenza stampa quando ho detto che dovevo guardarmi dentro e decidere se amavo ancora questo sport. Lo amo ancora davvero e ho ancora molto da dare", afferma James sui social. Il 41enne si appresta a indossare la quarta maglia della sua carriera Nba – dopo Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Los Angeles Lakers – per andare a caccia del quinto titolo. "Questa è la mia ultima decisione. Non gioco per i soldi. Non gioco per la famiglia. Per cosa sto giocando davvero a questo punto?", prosegue sui social, preparandosi alla 24esima annata tra i pro.  "Voglio ancora fare sacrifici. Voglio ancora lavorare. Voglio ancora impegnarmi al massimo. Voglio ancora competere, vincere e avere la possibilità di provare l'emozione di vincere un altro campionato. Credo di poter contribuire a rendere i Philadelphia 76ers una squadra da titolo e sono felice di entusiasmare una nuova tifoseria e iniziare questo incredibile viaggio un'ultima volta". 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 24 Luglio 2026

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Bari, studentessa universitaria picchiata in un parco: fratture al viso

5 minuti fa

La strana coppia dell’estate, Ultimo in barca con Haaland

43 minuti fa

**Poste: progetto data center 70 mw proposto a Tim, Intesa Sp e Coima**

1 ora fa

Ex manager fa causa a Kimi Antonelli. Il legale: “Scelta obbligata, questione di rispetto e principi”

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio