Attualità

Nazionale, Frattesi lascia il raduno azzurro per risentimento muscolare

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Problemi fisici per Davide Frattesi. Oggi, venerdì 13 novembre, il centrocampista della Lazio – a segno ieri in Nations League contro la Francia – ha lasciato il ritiro della Nazionale. Cos’è successo? Frattesi è alle prese con un risentimento muscolare che lo rende indisponibile per la sfida con il Belgio e farà quindi rientro a Roma, nel club di appartenenza. 

All’indomani del successo in rimonta con la Francia, la Nazionale è tornata ad allenarsi presso il Centro Sportivo Angelo Moratti in vista del match di domenica con il Belgio, ultimo incontro nel girone di Uefa Nations League. La squadra è stata divisa in due gruppi, con una seduta di scarico in palestra e piscina per l’undici titolare con i Bleus e lavoro sul campo per gli altri. Per la decisiva sfida contro il Belgio, Mancini non potrà dunque far affidamento su Frattesi.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Caso Jessica Scarpa, Berardi (Aiom): “Cure non dipendano dal codice postale del paziente”

27 minuti fa

Manovra, saltano i tagli alla scuola ma la Cgil attacca: “Confermato lo sciopero del 20 novembre”

28 minuti fa

Tumori, Berardi (Aiom): ‘estendere oltre i tre anni permanenza nell’Ffi per valutarne valore’

32 minuti fa

Tumori, Di Maio (Aiom): ‘accesso alle cure ancora condizionato da regioni e struttura’

32 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio