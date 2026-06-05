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Nautica, Formenti: “Filiera ha reagito su dazi Trump, Ia decisiva per competitività”

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(Adnkronos) – I dazi statunitensi hanno rappresentato una criticità per la nautica italiana, ma il settore è riuscito ad adattarsi grazie alla capacità di reagire rapidamente ai cambiamenti dello scenario internazionale. È il messaggio lanciato da Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica, intervenendo alla Convention Satec 2026, l'appuntamento annuale dell'associazione dedicato alle imprese della filiera. "Il mercato statunitense è il principale sbocco per il nostro export e i dazi hanno sicuramente creato un problema importante. La difficoltà maggiore, però, è stata l'incertezza generata dai continui cambiamenti degli annunci dell'amministrazione Trump, che rendevano impossibile capire quale scenario ci saremmo trovati ad affrontare", ha spiegato Formenti. Una volta definito un quadro più stabile, secondo il presidente di Confindustria Nautica, imprese e stakeholder hanno però individuato soluzioni per assorbire l'impatto delle nuove misure commerciali. "La filiera ha trovato il modo di compensare gli effetti dei dazi, consentendo ai clienti statunitensi di continuare ad acquistare e apprezzare i prodotti realizzati in Italia", ha sottolineato. Tra le sfide che il comparto guarda con maggiore attenzione figurano anche i costi energetici e la transizione tecnologica. "L'energia è un tema centrale, sia per le aziende più energivore sia per l'impatto che il suo costo ha sulla produzione e sull'utilizzo delle imbarcazioni", ha osservato. Ampio spazio, infine, al tema dell'intelligenza artificiale, al centro dei lavori della convention. "Tutte le imprese si stanno confrontando con questa tecnologia e non possiamo permetterci di sottovalutarla. È uno strumento estremamente potente che può offrire una forte spinta alla competitività del settore. Dobbiamo imparare a utilizzarla e guidarne l'adozione, altrimenti rischiamo di restare indietro", ha concluso Formenti. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Giugno 2026

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