Nautica, Cecchi: “Il mercato italiano sta vivendo un momento eccezionale”

(Adnkronos) – “Il mercato nautico italiano sta vivendo un momento eccezionale. Nel 2021 c’è stato un aumento di fatturato del 31% e nel 2022 la crescita sarà ancora a due cifre. Abbiamo buone indicazioni anche per il 2023. Il mercato italiano è attrattivo anche all’estero, soprattutto negli Stati Uniti, tiene nei paesi dell’Est e si è un po’ ripreso anche il mercato interno”. Così Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica, a margine della presentazione di "The state of the art of global yachting market" lo studio elaborato da Deloitte per Confindustria Nautica. Il report è stato illustrato oggi a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana a Milano, alla presenza di alcuni dei principali operatori del settore e di primari esponenti del mondo finanziario. Ottimi i presupposti anche per il futuro: “io sono ottimista di natura – prosegue Cecchi – e vedo che per chi ama andare in barca esiste solo la barca italiano. Siamo i più bravi, quando un prodotto è bello e ben fatto è italiano”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Aprile 2023