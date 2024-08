Naufragio Palermo, riprendono le ricerche per ritrovare Hannah Lynch

(Adnkronos) – Riprendono oggi, 23 agosto, le ricerche dei sommozzatori dei Vigili del fuoco e della Guardia costiera per ritrovare l'ultima dispersa del naufragio del veliero britannico Bayesian avvenuto all'alba di lunedì. Si tratta di Hannah Lynch, figlia minore del magnate Mike Lynch, il cui corpo è stato ritrovato ieri mattina. Ieri le ricerche sono proseguite per tutto il giorno ma nelle cabine ispezionate dei sub e dagli speleo sub non hanno dato esito. E' un lavoro "molto complesso", continuano a ripetere i vigili del fuoco. I sub hanno riportato a riva i corpi del magnate Lynch, del presidente di Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, di sua moglie Judith, del legale di Lynch, Chris Morvillo e della moglie Nada, designer di gioielli. Oltre al cuoco di bordo, Recaldo Thomas, ritrovato il primo giorno. Le ricerche sono state sospese ieri al tramonto per riprendere questa mattina con i sommozzatori che ritornano sul fondale a 50 metri di profondità dove si trova lo scafo, adagiato sul fianco destro. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Agosto 2024