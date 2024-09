Naufragio a largo di Lampedusa, barca si ribalta: “21 dispersi, anche 3 bimbi”

(Adnkronos) – Ventuno dispersi tra cui anche tre bimbi nell'ennesimo naufragio avvenuto il 1 settembre scorso in acque territoriali italiane. A riferirlo ai soccorritori sono stati 7 migranti soccorsi dalla Guardia costiera su una barca capovolta e sbarcati stamani a Lampedusa. Secondo il racconto dei migranti, già trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola, sul barchino partito dalla Libia erano in 28. "I 7 sopravvissuti, accolti dal nostro team a Lampedusa, sono in condizioni critiche, molti avrebbero perso famigliari", scrive su X Chiara Cardoletti, rappresentante per l'Italia, la Santa Sede e San Marino dell'Unhcr. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Settembre 2024