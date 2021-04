“Naturalmente curiosi”, il ciclo di seminari sui temi naturalistici e ambientali

Pipistrelli e servizi ecosistemici è il titolo del quarto appuntamento di Naturalmente curiosi: prosegue online, dunque, la seconda edizione del ciclo di seminari organizzato dal Museo di Storia Naturale di Foggia, che fa parte del Polo Biblio-Museale istituito dalla Regione Puglia.Appuntamento oggi, alle ore 16.00, in diretta sulla pagina Facebook del Museo (@MuseodiStoriaNaturalediFoggia) per approfondire temi naturalistici e ambientali, con taglio divulgativo, senza rinunciare però ai contenuti scientifici, con relatori di alto profilo.Ad accompagnare il pubblico, infatti, interverrà Danilo Russo, docente di Ecologia presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli e membro onorario dell’Università di Bristol (UK), presso la quale ha svolto il Dottorato di ricerca. Diversi gli interessi di studio, che comprendono la selezione dell’habitat, la partizione delle risorse, l’ecologia sensoriale, il comportamento sociale, la biologia evoluzionistica, la biogeografia e l’ecologia delle invasioni. Le ricerche di Russo riguardano di frequente i chirotteri, ma anche altri organismi che possano fungere da modello per esplorare questi temi. Caporedattore di una delle riviste scientifiche di punta del panorama zoologico internazionale, Mammal Review, Russo ha pubblicato oltre 140 articoli su riviste scientifiche internazionali di alto profilo, tra cui Nature Communications, Ecology Letters e Biological Reviews. Ha condotto lavori sul campo in contesti ed ecosistemi molto diversi, fra cui le foreste pluviali africane, i deserti israeliani e le faggete vetuste italiane. I successivi due incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario, sempre alle ore 16.00: 20 maggio “Quale futuro per le specie in pericolo di estinzione: il caso dell’Orso d’Abruzzo” con Corradino Guacci; 17 giugno “La regina dei fiumi: la Lontra” con Antonio Canu e Maurizio Marrese.Tutti gli aggiornamenti sulla pagina Fb del Museo di Storia Naturale di Foggia e sul portale della Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia: www.lamagnacapitana.it.

Condividi sui Social!