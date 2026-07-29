Sostenibilità

Natura, 1.048 le aree protette in Italia

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(Adnkronos) – Sono 1.048 le aree protette del nostro Paese: ricoprono una superficie di terra per oltre 3 milioni e 300mila ettari, oltre 2 milioni e 8mila ettari a mare, interessando più di 3400 chilometri di costa. Questi numeri sono contenuti nell’Elenco ufficiale delle aree protette (Euap), aggiornato con decreto del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto e in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La complessa istruttoria, culminata con la pubblicazione del VII aggiornamento dell’Euap – fa sapere il Mase – ha visto la partecipazione di Regioni e Province Autonome, con un’attenta ricognizione di tutte le aree protette italiane previste dalla legge 394 del 1991.  "Sono dati di grande rilievo – spiega il ministro Pichetto – che evidenziano, numeri alla mano, l’importanza della nostra biodiversità come patrimonio comune, da difendere e valorizzare. Questo lavoro tecnico di grande pregio, anche considerato il tempo trascorso dall’ultimo aggiornamento del 2010, ci dà un quadro pieno della situazione per raggiungere il ‘target’ del 30% di aree protette entro il 2030 della Strategia Europea per la Biodiversità, il cosiddetto 30×30, che l’Italia si è impegnata a osservare”.  "L’Italia – aggiunge il sottosegretario Claudio Barbaro – custodisce uno dei patrimoni di biodiversità più ricchi al mondo. Le aree protette sono il luogo in cui si sviluppa in modo armonico il rapporto tra persone e ambiente. Proseguiamo l’essenziale confronto avviato con gli Stati Generali, mentre va avanti, dopo l’Amp di Capo Spartivento, la realizzazione delle nuove aree protette Portofino, Matese e Costa dei Trabocchi, a confermare la volontà di perseguire gli obiettivi europei e internazionali”. Al raggiungimento di tale target partecipano anche i siti della rete Natura2000, previste dalle direttive europee 'Habitat' e 'Uccelli', che proteggono aree importanti per specie e habitat anche esterne alle aree protette dell’Euap. Il ministero è impegnato nella ulteriore individuazione di Aree protette, di siti della rete Natura2000 e nel riconoscimento delle Other effective area-based conservation measures (Oecm), ovvero altre aree che hanno effettive misure di conservazione, che potranno anch’esse contribuire al raggiungimento del target di 30%. 
—sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Luglio 2026

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