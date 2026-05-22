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Nato, Tajani in Svezia per la riunione dei ministri degli Esteri: sul tavolo Hormuz e Ucraina – Le videonews

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(Adnkronos) – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è a Helsingborg (Svezia) per la riunione dei Ministri degli Esteri della Nato. L’incontro costituisce un’occasione di confronto a livello politico sui più importanti temi dell’agenda euro-atlantica, anche in vista del Vertice Nato di Ankara (7-8 luglio). Tra i punti in agenda, il sostegno all’Ucraina e l’impatto sull’Alleanza della situazione in Medio Oriente, con al centro la crisi di Hormuz. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Maggio 2026

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