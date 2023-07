Nations League Volley 2023, Italia batte Giappone 3-1

(Adnkronos) – L’Italia ha sconfitto il Giappone per 3-1 nella Nations League di volley maschile 20323. I ragazzi allenati da De Giorgi si sono imposti in quattro set con i parziali di 29-27, 28-26, 23-25, 25-20. Per gli azzurri si tratta della quarta vittoria consecutiva nella fase preliminare del torneo a Pasay, nelle Filippine, e del nono successo stagionale in questa edizione della VNL. La nazionale è ora al secondo posto in classifica generale con 9 vittorie e 26 punti. I campioni del Mondo, già qualificati per le finals di Danzica in programma dal 19 luglio, dovranno adesso attendere i match di domani per conoscere l'avversario ai quarti della final eight. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Luglio 2023