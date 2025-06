Nations League, oggi Spagna-Francia: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Torna la Nations League con il confronto da brividi tra Francia e Spagna. Oggi, giovedì 5 giugno, i Bleus di Deschamps affrontano nella semifinale del torneo i campioni d'Europa di de la Fuente, alla MHPArena di Stoccarda. Sarà una partita secca: chi vince, vola in finale. Ecco orario, probabili formazioni della sfida e dove vederla in tv e streaming. La semifinale di Nations League tra Francia e Spagna è in programma oggi alle 21. Ecco le probabili formazioni della partita:

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsì, Huijsen, Cucurella; Fabian Ruiz, Zubimendi, Pedri; Yamal, Morata, Nico Williams. All. De la Fuente

Francia (4-3-3): Maignan; Kalulu, Konaté, Lenglet, T. Hernandez; M. Koné, Rabiot, Olise; Dembélé, Mbappé, D. Doué. All. Deschamps

Spagna-Francia sarà trasmessa in diretta tv su Cielo Tv, Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. La partita sarà visibile anche in streaming su Sky Go.



Pubblicato il 5 Giugno 2025