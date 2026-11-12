Nations League, oggi Italia-Francia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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L’Italia torna in campo in Nations League. Oggi, giovedì 12 novembre, gli azzurri ospitano – in diretta tv e streaming – la Francia allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano. All’andata poco più di un mese fa a Parigi la squadra guidata in panchina da Roberto Mancini aveva pareggiato per 1-1 contro quella di Zinedine Zidane, al vantaggio dei padroni di casa con Michael Olise ha risposto Alessandro Bastoni. In classifica i Bleus guidano il gruppo A con 10 punti, seguiti dagli Azzurri a quota 7, poi il Belgio a 6 e la Turchia fanalino di coda a zero.

La sfida tra Italia e Francia è in programma oggi, giovedì 12 novembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; Vergara, P. Esposito, S. Esposito. Ct: Roberto Mancini.

Francia (4-2-3-1): Maignan; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Tchouameni, Rabiot; Olise, Doue, Mbappé. Ct: Zinedine Zidane.

Italia-Francia sarà visibile in chiaro su Rai1, che detiene i diritti di tutte le partite dell’Italia nella Nations League. La partita di giovedì sera sarà trasmessa anche in streaming su RaiPlay, disponibile su smart tv, smartphone e tablet.

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Pubblicato il 12 Novembre 2026