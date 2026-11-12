Attualità

Nations League, oggi Italia-Francia – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – L’Italia torna in campo in Nations League. Oggi, giovedì 12 novembre, gli azzurri ospitano – in diretta tv e streaming – la Francia allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano nella quinta giornata del torneo. All’andata poco più di un mese fa a Parigi la squadra guidata in panchina da Roberto Mancini aveva pareggiato per 1-1 contro quella di Zinedine Zidane, al vantaggio dei padroni di casa con Michael Olise ha risposto Alessandro Bastoni. In classifica i Bleus guidano il gruppo A con 10 punti, seguiti dagli Azzurri a quota 7, poi il Belgio a 6 e la Turchia fanalino di coda a zero. 

 

Nel prossimo turno di Nations League, l’Italia sfiderà il Belgio in trasferta, mentre la Francia ospiterà la Turchia. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cresce e centrodestra vince anche senza Vannacci

1 ora fa

Italia, Mancini: “Tutti qui vogliono riscattarsi. Errore di Donnarumma? Non dovrebbe succedere”

1 ora fa

Campo largo, Renzi: “Centrosinistra senza Italia viva non vince”

1 ora fa

Gf Vip, rissa sfiorata tra Alex Belli e Roncaccia: “Devi stare zitto”

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio