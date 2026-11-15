Nations League, oggi Belgio-Italia – Diretta

(Adnkronos) – Torna in campo l’Italia in Nations League. Oggi, domenica 15 novembre, la Nazionale di Roberto Mancini affronta il Belgio a Bruxelles nell’ultima partita del gruppo A del torneo, che vale un posto ai quarti di finale. Gli azzurri sono al momento primi nel girone a 10 punti, insieme alla Francia, mentre la squadra di Van Bommel è terza a 9 punti. Alla Nazionale basta un punto per avanzare, ma con un successo la qualificazione arriverebbe con tanto di primato nel girone. Calcio d’inizio alle 20:45.

Dove vedere Belgio-Italia? La partita sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro dalla Rai su Rai 1. La sfida sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.

La prossima sosta per le nazionali è in programma dal 22 al 30 marzo.

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Pubblicato il 15 Novembre 2026