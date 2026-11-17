(Adnkronos) – Si chiude la fase a gironi di Nations League. Oggi, martedì 17 novembre, il torneo dedicato alle nazionali è di nuovo protagonista con la sesta e ultima giornata. Occhi puntati sulla Norvegia impegnata in trasferta in Danimarca e sul Portogallo impegnato in Galles nei due match del gruppo D della Lega A. Per la Lega B in campo Ungheria-Irlanda del Nord, Ucraina-Georgia, Irlanda-Kosovo, Israele-Austria, Bosnia-Romania e Polonia-Svezia. Ecco il programma delle partite di giornata e dove vederle in tv e streaming.

Ecco tutte le partite di Nations League in programma oggi, martedì 17 novembre:

Ore 20.45

Danimarca-Norvegia

Galles Portogallo

Ungheria-Irlanda del Nord

Ucraina-Georgia

Israele-Austria

Irlanda-Kosovo

Bosnia-Romania

Polonia-Svezia.

Le partite di oggi di Nations League saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. I match saranno visibili anche in streaming sull’app SkyGo e su Now.

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Pubblicato il 17 Novembre 2026