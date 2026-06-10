Attualità

Nathalie Caldonazzo insultata sui social: “Mi hanno detto che sembro un verme”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Nathalie Caldonazzo presa di mira per la sua "eccessiva magrezza". L'attrice ospite oggi, mercoledì 10 giugno, a 'La volta buona' ha parlato delle critiche ricevute sui social negli ultimi mesi a causa del suo aspetto fisico. "La situazione stava degenerando, era partito sui social un fomento di cattiveria e disprezzo nei miei confronti", ha spiegato Caldonazzo, che è intervenuta con un video su Instagram dopo i giudizi ricevuti.  La showgirl ha spiegato che le critiche sono arrivate dopo essersi mostrata sul suo profilo instagram mentre ballava insieme alla madre: "Da quel momento hanno cominciato a insultarmi dicendomi che sembravo un verme e uno scheletro", ha detto l'attrice, ricordando alcuni dei commenti ricevuti e sottolineando come provenissero tutti da account gestiti da donne.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Malattie rare, nuova roadmap per la cura dell’Egpa tra reti multidisciplinari e terapie mirate

14 minuti fa

Via libera Cdm a decreti su Intelligenza artificiale, Piantedosi: “Al servizio della polizia, ma nessun Grande Fratello”

16 minuti fa

Porti Roma e Lazio, trimestre record per passeggeri e automotive﻿

28 minuti fa

Dolore cronico per 10 mln di italiani, anestesisti: “Mancano cure uniformi, serve una legge”

30 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio