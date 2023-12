Natale, qual è il senso di questa festa?

Siamo arrivati quasi Natale. Ma qual è il senso di questa festa? Lo abbiamo chiesto al teologo, iconografo, diacono di rito cattolico bizantino, professor Antonio Calisi.

Qual è il significato del Natale e che cosa celebriamo?

“Il messaggio della Nascita di Gesù, Figlio di Dio, è senza tempo, non cambia di anno in anno, perché ci rivela una Verità immutabile: Dio ama gli uomini “Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui.” (Gv 3, 16-17) Quando sentiamo che ci sono brutte notizie e guerre nel mondo, questa è la Buona Notizia che vale la pena celebrare! Poiché egli è l’Emmanuele, che significa “Dio con noi” (Mt 1, 23) e se la nostra vita è piena di fatiche, affanni, preoccupazioni e lotte, Dio ci dice che non ci lascerà mai e né mai vacillerà il suo amore per noi. La nascita di Gesù è la prova che non siamo mai soli. Non importa quanto difficile o disperata possa sembrare la nostra situazione, Dio è con noi. Non dobbiamo affrontare le nostre sfide e le nostre lotte da soli. Dio conosce le nostre difficoltà ed è li al nostro fianco. È questo messaggio che ci dà conforto e grande gioia nel celebrare il Natale, così come disse l’angelo ai pastori la notte in cui nacque Gesù: “Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo” (Lc 2, 10). È uno dei versetti biblici più conosciuti sul Natale perché è un messaggio veramente incoraggiante.

Il Natale quindi diventa un’opportunità per fermarsi e ringraziare per l’amore, la speranza e la gioia che abbiamo in Gesù, nostro Salvatore e amico. Quando ci scambiamo i doni con i nostri cari, è per ricordare il dono che Dio ci ha fatto in Gesù. Il dono che siamo amati, non siamo mai soli e possiamo avere speranza per il nostro futuro”.

Come liturgicamente lo celebrano i cattolici di rito bizantino?

“Con le loro ricche tradizioni, i fedeli di rito bizantino si preparano alla festa della Natività e traggono tanta gioia e benedizioni spirituali dalle celebrazioni liturgiche. La festa del Natale è preceduta da un periodo di digiuno e preghiera che dura quaranta giorni. Le due domeniche che precedono la Natività sono liturgicamente collegate alla Festa. La prima, la Domenica degli Antenati, è la commemorazione di tutto il popolo santo dell’Antico Testamento che confidò completamente in Dio e attese pazientemente la venuta del Messia. La seconda, la Domenica dei Padri, è la commemorazione di quei membri della genealogia di Cristo che si fecero portatori delle promesse messianiche.

Nel periodo immediatamente alla Natività, dal 20 al 24 dicembre, è prescritto un digiuno rigoroso per ricordare le fatiche e le privazioni di Maria e Giuseppe prima della Nascita di Gesù. Oggi questo digiuno è facoltativo, ma nello spirito del nostro Rito si dovrebbe osservare almeno l’astinenza dalle carni.

Caratteristiche della vigilia di Natale sono le Ore Regali, celebrate solo tre volte l’anno, la mattina della vigilia dell’Epifania e del Venerdì Santo. Sono detti “regali” perché venivano celebrate con grande solennità alla presenza della famiglia imperiale di Costantinopoli.

Dopo la recita dei Salmi, si intona il gioioso Cantico di Isaia, “Dio è con noi”. I fedeli rispondono con una gioia e un’esultanza che riempie la Chiesa annunciando la misteriosa nascita del Figlio di Dio.

Gli inni e i canti liturgici che seguono, sono gioielli e capolavori dell’innografia bizantina. Furono composti da grandi santi innografi che con le loro composizioni ispirate hanno riempito la nostra liturgia natalizia di un profondo senso di mistero, di commovente poesia, di giubilo spirituale e di profonda gratitudine”.

Iconografia bizantina del Natale

“Le testimonianze iconografiche della nascita di Gesù seguono, sin dall’antichità, lo schema fondamentale

ricalcando esattamente il resoconto evangelico di Luca arricchito di particolari riferiti ai Vangeli apocrifi.

La montagna al centro si allarga e si apre in una spelonca tanto da circoscrivere la scena centrale, il principio del nostro credo: l’incarnazione della seconda Persona della Trinità, vero Dio e vero uomo. La grotta è raffigurata come un abisso nero, che riproduce gli Inferi, come nell’icona della Discesa agli inferi di Cristo. La grotta, come la bocca di un mostro, si apre per inghiottire il Bambino, come Giona dalla balena. Qui c’è tutto il preannuncio della resurrezione di Cristo, del suo soggiorno tra i morti per riprendersi la pecorella sperduta, la moneta smarrita, il genere umano.

Il Figlio di Dio è sdraiato nella mangiatoia che ha le sembianze di un sepolcro e il bambino è avvolto da bende come di un morto. Le fasce sono il segno di identificazione che l’angelo diede ai pastori, e che qui stanno a esprimere le bende che le donne mirofòre, Pietro e Giovanni trovarono nel sepolcro vuoto.

In alto al centro, dalla dimora di Dio che sta sul firmamento, un fascio di luce discende sul Bambino, che si divide in tre raggi. “Luce da Luce, Dio vero da Dio vero”, l’Unigenito che è nel seno del Padre e alla destra dell’Altissimo.

All’interno della grotta ci sono il bue e l’asino. Gli Apocrifi ci riferiscono che quando la Vergine posò il Bambino nella mangiatoia, i due animali lo adorarono.

Fuori dalla grotta, vestita di porpora regale è ritratta la Madre di Dio. Il profeta re Davide, nel salmo ha predetto, parlando di lei “alla tua destra sta la regina” (Sal 45, 10). Ella, infatti, è la Madre del Re, colei che gode della divina familiarità.

Il colore della veste della Vergine ricorda il roveto ardente del Sinai che prefigura del mistero della sua verginità, dal cui parto è scaturita la luce del mondo. Il roveto bruciava e non si consumava, così il parto non ha avvizzito il fiore della sua verginità e dopo la nascita dell’Emanuele, rimase incorrotta.

La Madre di Dio nell’icona volge lo sguardo al Dio fatto uomo, custodendo quanto di incredibile è accaduto in lei.

Nella parte superiore dell’icona vi è la moltitudine angeli celesti che partecipano al grande mistero cantando: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e negli uomini benevolenza” e un angelo accorre a dare l’annuncio ai pastori: «Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia». (Lc 2,10-12). Il pastore intento ad ascoltare l’annuncio dell’angelo, incarna iconograficamente il popolo che camminava nelle tenebre e nell’ombra di morte e che vide la luce della salvezza.

In alto a sinistra si trovano i Magi che seguono la stella. Giuseppe, rappresentato in basso a sinistra, è seduto e avvolto in un ampio mantello ocra gialla. Separato da Maria, per ribadire la sua estraneità a quel miracoloso concepimento, appare turbato, come se stesse interrogandosi su tutta la misteriosa vicenda. Egli sta riflettendo su quanto l’Angelo gli ha rivelato circa quel figlio di cui egli non è padre biologico. Davanti a lui, un pastore vestito di vello sembra ascoltare i suoi pensieri. Secondo alcuni iconologi, questo pastore è la personificazione del dubbio di Giuseppe, per altri la personificazione di Adamo.

Sempre in basso, ma dall’altra parte rispetto a Giuseppe, due donne stanno preparando il bagno al neonato: questa scena, citata dai Vangeli apocrifi, ricorda la levatrice che aiutò Maria a partorire e la personificazione di Eva, madre di tutti i viventi che gioisce per la salvezza che entra nel mondo”.

Differenza con gli ortodossi

“Sostanzialmente non ci sono differenze. La maggior parte delle chiese ortodosse di tutto il mondo utilizzano il calendario giuliano, creato sotto il regno di Giulio Cesare nel 45 a.C., e non hanno adottato il calendario gregoriano, proposto da papa Gregorio XIII che decise di modificare il vecchio calendario. Per questo motivo i giorni tra il 5 ed il 14 ottobre 1582 furono cancellati e quindi il 25 dicembre diventò il 7 gennaio. Gli ortodossi festeggiano il Natale il 25 dicembre, solo che nel loro calendario, questa data cade il 7 gennaio, in ritardo di 13 giorni. Alcuni ortodossi però hanno preferito adattarsi al cambiamento, come ad esempio, in Grecia”.

Esiste il rischio di una secolarizzazione del Natale

“Il Natale per molti non riguarda più la fede ma è divenuto l’occasione per fare acquisti superflui di beni, indotti dalla pubblicità volte ad aumentare i profitti delle aziende anziché le effettive esigenze della gente. Babbo Natale, le renne, gli elfi e le dozzine di noiose commedie romantiche in TV con temi natalizi e le stazioni radio che trasmettono le loro playlist con musica natalizia non fanno altro che incitare a spendere denaro ad essere asserviti ad una nuova forma di dittatura che si chiama “Consumismo”.

L’ironia è che il Natale cosiddetto “laico” avrebbe dovuto essere una soluzione per una società multiculturale e multi religiosa, ma la versione annacquata della Nascita di Gesù è riuscita a rendere l’assunzione del cristianesimo ancora di più un dato di fatto, dove anche i non cristiani che non hanno motivo, celebrano una festività non significativa per loro. La nascita di Gesù Cristo, tecnicamente, non può essere cancellata dalla storia”.

Il Natale e Padri della chiesa

““Cristo è nato, glorificatelo! Cristo è venuto dal cielo, accoglietelo! Cristo è sulla terra, esulta! Cantate al Signore da tutta la terra, lodatelo con gioia, nazioni tutte, perché è divenuto glorioso!».

Con queste parole ispirate, san Gregorio di Nazianzo iniziò la sua famosa omelia Sulla Natività, che fu poi incorporato nel Canone della Natività da San Cosma di Maiuma, divenendo il tradizionale augurio di Natale: “Cristo è nato! Glorificalo!” che risuona solennemente nelle nostre chiese orientali. Questo augurio ci invita a gioire e a esultare accogliendo in mezzo a noi l’Emmanuele, Dio con noi. Le parole di san Gregorio sono una testimonianza viva che già alla fine del IV secolo il Natale veniva celebrato dalla Chiesa bizantina con particolare solennità ed esultanza.”

BV



Pubblicato il 22 Dicembre 2023