“Natale nel mondo”, il tradizionale concerto natalizio della Cappella Musicale Iconavetere del Duomo

Si svolgerà oggi alle ore 20:30, presso la Basilica Cattedrale di Foggia, il tradizionale concerto natalizio della Cappella Musicale Iconavetere, inserito del cartellone organizzato dal Servizio Cultura e Spettacolo della Città di Foggia, con il patrocinio morale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino.

Il concerto, intitolato “Natale nel mondo: le più belle melodie natalizie dal Medioevo al Novecento”, è eseguito dal Coro & Orchestra della Cappella Musicale Iconavetere, con le voci soliste di Anna Rendinella, soprano, e Anna La Porta, contralto, diretti dal maestro Agostino Ruscillo.

Il concerto natalizio della Cappella del Duomo di Foggia ha registrato sempre un grande successo di pubblico, e il programma di quest’anno oltre ai canti tradizionali natalizi, tra cui quelli di Sant’Alfonso de’ Liguori, e alcune chicche polifoniche come la “Ninna nanna” di don Aldo Chiappinelli, prevede l’esecuzione integrale del Concerto grosso “Fatto per la notte di Natale” di Arcangelo Corelli, con Orazio Sarcina, Ludovica Martino e Daniele Miatto alle prime parte del concertino obbligato.

“Il Natale è una festa accompagnata da diversi usi e tradizioni popolari, – spiega il direttore Agostino Ruscillo –, e anche le musiche corali hanno caratteristiche diverse da nazione a nazione. Non tralasceremo i canti che appartengono fortemente alla nostra cultura meridionale, che rappresentano certamente l’espressione musicale più legata al Natale. Il concerto vuole far vivere agli ascoltatori un cammino di ascolto esperienziale dall’antichità alla contemporaneità. Il programma musicale sarà in grado di creare quell’atmosfera speciale che meglio esprime i valori del Natale cristiano”.

Gli organizzatori invitano tutti a partecipare numerosi.

