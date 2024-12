Natale, è un viaggio il regalo della Lega a Salvini

(Adnkronos) – Anche per il vicepremier Matteo Salvini, come già successo per Giorgia Meloni, è arrivato un regalo sotto l'albero di Natale da parte dei suoi parlamentari. Stessa cifra approntata per la leader di FdI dai suoi – pari a 50 euro a testa – è stata raccolta tra i 29 senatori e i 65 deputati del Carroccio. Quanto raggranellato è stato destinato a un buono-viaggio che è stato già consegnato a Matteo Salvini, nel corso della cena di auguri che i leghisti hanno tenuto a Roma nella scorsa settimana. Se alla leader di Fratelli d'Italia è stato donato un letto, sinonimo di riposo e relax, al leader della Lega, un biglietto per una vacanza con meta da scegliere, consegnato il 18 sera, 2 giorni prima che per il leghista fosse reso noto il verdetto (di assoluzione) di Palermo, per il caso Open Arms. Un regalo che ha portato bene al capitano leghista. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Dicembre 2024