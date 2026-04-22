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Natale di Roma, da Elon Musk 1 milione di dollari per patrimonio archeologico della Capitale

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(Adnkronos) – "In occasione del 2779esimo anniversario della fondazione di Roma, celebrato ieri, 21 aprile, Elon Musk ha destinato un nuovo milione di dollari a sostegno del patrimonio archeologico e culturale della civiltà romana". Lo comunica in una nota lo staff dell'imprenditore statunitense. "Con questa donazione sale a circa 4 milioni di dollari il contributo complessivo di Elon Musk in meno di due anni per la tutela e lo studio del patrimonio dell'antica Roma. Le risorse sono arrivate a chi lavora concretamente sul campo: archeologi, restauratori, gruppi di studio e ricerca, università e istituzioni culturali, in Italia e in altri Paesi del bacino del Mediterraneo un tempo parte dell'Impero. I fondi hanno sostenuto scavi, interventi di conservazione e restauro, progetti di documentazione digitale – come scansioni e mappature 3D di monumenti e siti – e attività di ricerca specialistica", conclude la nota. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Aprile 2026

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