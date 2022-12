Natale al Cercat con giochi e attività per i minori del Quartiere Torricelli

Rafforzare il rapporto di ESCOOP con le famiglie compiendo un altro passo in avanti verso il percorso di costruzione della Comunità Educante nel Quartiere Torricelli di Cerignola. E’ questo il senso dell’iniziativa “Feste di Natale a Torricelli 2022” promossa da ESCOOP con il contributo del Comune di Cerignola attraverso il FAB LAB Sociale del CERCAT attivato nell’ambito del progetto “Rob.in – Robotica educativa inclusiva per minori con Bisogni Educativi Speciali”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il programma di eventi – del tutto gratuiti – punta a prevenire e contrastare la povertà educativa minorile anche nel periodo delle festività natalizie attraverso attività ludico-ricreative ed educative. Fino al 5 gennaio 2023, quindi, il CERCAT di Cerignola (Via Urbe, angolo Via La Spezia), accoglierà minori dai 5 ai 17 anni di età impegnati in attività che spaziano dai giochi, spettacolo dal vivo, cinema, Feste di Comunità. Dopo il successo di “Tempo d’Estate”, si replica anche in questo periodo invernale il modello di intervento che prevede nei pomeriggi fino al 5 gennaio 2023, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 Laboratori di Ballo e Karaoke, di Magia, di Animazione, Tornei di Biliardino e Giochi di Società; proiezioni cinematografiche per bambini e ragazzi. Il 23 dicembre ed il 30 dicembre verranno realizzate due Feste di Comunità, cui saranno invitate anche le famiglie dei minori, con musiche natalizie, Tombolata con premi per i più piccoli e distribuzione finale del panettone. Si comincia oggi pomeriggio con la proiezione del film “Pinocchio” di Guillermo del Toro. Le attività sono completamente gratuite.Per iscriversi occorre contattare la segreteria del CERCAT al numero 320.2931427.Per quanto riguarda il progetto che si sta sviluppando nei comuni pugliesi di Cerignola, San Giovanni Rotondo e Taranto, “Robin” ha la finalità di agganciare i minori a rischio di abbandono scolastico precoce o in dispersione scolastica, in particolare minori con Bisogni Educativi Speciali, e le loro famiglie, attraverso le attività e le metodologie della Robotica educativa inclusiva per prenderli in carico e creare le condizioni per riportarli a scuola.

