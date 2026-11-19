(Adnkronos) – Un Natale da vip in casa propria? E’ possibile grazie alla maestria artigianale del giovane Mattia Varzi, napoletano di origine ma vip d’adozione. Grazie infatti agli allestimenti natalizi realizzati a casa di personaggi dello spettacolo e dello sport, dal calciatore Giovanni Simeone a Giulia De Lellis e Mariano Di Vaio, fino al prossimo conduttore di Sanremo Stefano De Martino. E’ dunque diventato un punto di riferimento per alberi, villaggi e addobbi su misura destinati a dare un tocco ‘da vip’ nelle case, nei negozi, nei ristoranti e negli uffici. Il suo motto? “Dal 1956 Varzi porta il Natale dove vuoi tu. Progettiamo l’allestimento, scegliamo i materiali e lo montiamo noi”.

Niente di più semplice per un ragazzo che, partendo dalla storica cartoleria di famiglia di via Merliani al Vomero, punto di riferimento per gli articoli natalizi da oltre settant’anni, ha inventato più di quindici anni fa il mestiere dell’allestitore a domicilio, trasformando la creazione di alberi e decorazioni personalizzate in una vera arte artigianale, per poi aprire anche a Chiaia, in via della Cavallerizza, e nel 2024 in via Toledo. “Generalmente – dice all’Adnkronos/Labitalia – dedico una giornata alla realizzazione di ciascun allestimento, ma naturalmente dipende molto dal progetto, dalle dimensioni degli ambienti e dalla quantità di dettagli da curare. In realtà, il lavoro comincia molto prima: iniziamo a immaginare e progettare il Natale con diversi mesi di anticipo, spesso già durante l’estate. Questo ci permette di arrivare alla realizzazione con le idee chiare e di dedicare il giusto tempo a ogni dettaglio”.

Per Mattia Varzi non esiste il segreto per realizzare un addobbo a prova di vip: “Non credo esista una ricetta valida per tutti. Il segreto è riuscire a interpretare i gusti e la personalità di chi vivrà quegli ambienti, senza imporre il proprio stile. Negli anni, con molti dei personaggi con cui collaboro, si è creato un rapporto davvero bello, che mi permetto di definire anche di amicizia. Sono spesso persone molto gentili e alla mano, con cui lavorare è un piacere. C’è anche un aspetto che forse non emerge sempre dai social: gli allestimenti li scegliamo e li realizziamo insieme a loro. Non arrivo a casa di qualcuno con un progetto già deciso, lasciando che si goda semplicemente il risultato. Ci confrontiamo su tema, decorazioni, atmosfere e scegliamo ogni singolo dettaglio”.

“Nelle case in cui ci sono bambini poi – fa notare – capita spesso che una parte dell’allestimento, soprattutto quella dell’albero, venga realizzata insieme alla famiglia. Ci piace lasciare spazio anche ai loro gusti e ai loro ricordi: alcuni addobbi vengono scelti e sistemati direttamente dai proprietari di casa, mentre noi li accompagniamo e li aiutiamo a dare forma all’insieme. Se lo desiderano, quindi, non ci limitiamo a realizzare tutto noi, ma condividiamo con loro anche il momento della decorazione. E’ una parte del lavoro che magari non mostriamo sempre sui social, ma che rende ogni allestimento ancora più personale”.

“La ricerca – sottolinea – è una parte fondamentale del mio lavoro. Mi ispiro molto al mercato americano, che da sempre offre spunti interessanti per quanto riguarda il mondo delle decorazioni natalizie. Il mio lavoro si muove con circa 18 mesi di anticipo: già a ottobre viaggio per visitare fiere internazionali e showroom, alla ricerca di nuove tendenze, materiali e decorazioni per il Natale dell’anno successivo. Poi c’è tutto il lavoro di selezione, abbinamento e composizione: ogni elemento deve trovare il suo posto e contribuire a creare un insieme armonioso. Mi piace curare ogni particolare, perché credo che siano proprio i dettagli a fare la differenza tra un semplice albero addobbato e un vero allestimento natalizio”.

Sbaglia chi pensa di trovarsi davanti a un’offerta di oggetti preziosi. Dal suo catalogo on line, a prezzi davvero alla portata di tutti, si scopre la nuova collezione Legami di Natale con peluche, tazze, borracce, borse, portachiavi, carta regalo e piccoli gadget antistress a partire da pochi euro. Per poter rendere l’atmosfera ancora più natalizia c’è il vasto l’assortimento dei carillon: dal dirigibile con Babbo Natale al villaggio natalizio con il Carillon Lemax Village Skating Pond With Sound, una pista di pattinaggio animata con musica, movimento e tanti dettagli realistici. Si può anche scegliere di far rivivere il luna park nel villaggio natalizio con il Carillon Lemax The Spin Out, una giostra animata che regala divertimento, colori e un’atmosfera festosa. Questa originale attrazione presenta una struttura colorata nei toni del rosso, blu e giallo, arricchita da numerose luci decorative e personaggi seduti sulle giostre. Grazie al movimento rotante delle sedute e agli effetti luminosi, ricrea l’emozione di una vera attrazione da luna park. Perfetta, spiega Varzi, per arricchire un villaggio natalizio Lemax con un’area dedicata al divertimento, questa giostra diventerà uno degli elementi più scenografici della tua ambientazione, conquistando grandi e piccoli.

Per una magia più tradizionale che ricrea il paesaggio invernale nel villaggio natalizio di ‘casa propria’ Mattia Varzi propone l’albero di Natale innevato Lemax da 16,5 cm, una splendida decorazione luminosa perfetta per creare un’atmosfera festosa e suggestiva. Questo incantevole albero verde ricoperto da un delicato effetto neve è impreziosito da palline colorate, luci multicolore e una stella luminosa dorata sulla punta. Le decorazioni e l’illuminazione creano un effetto scenografico che richiama la magia delle piazze addobbate per Natale. Ideale da posizionare, suggerisce, al centro di un villaggio natalizio Lemax, accanto a casette, personaggi e scenari in miniatura, è perfetto per rendere ogni ambientazione ancora più realistica e accogliente. E poi rami, festoni e accessori natalizi, elementi che completano ogni angolo della casa durante le feste. Varzi propone rami decorativi, festoni classici e glitterati, ghirlande da appendere e accessori per arricchire l’albero, le scale, le finestre e ogni spazio che si vuole rendere natalizio. Perfetti da abbinare alle decorazioni già esistenti o per creare un allestimento coordinato da zero.

Le decorazioni per l’albero di Natale sono quelle che trasformano un semplice abete in un capolavoro. Su Cartoleria Varzi si può trovare una selezione curata di addobbi natalizi per ogni stile: decorazioni classiche in rosso e oro, soggetti tematici, set coordinati e dettagli preziosi per personalizzare ogni ramo. Dai decori tradizionali alle tendenze più moderne, le decorazioni albero permettono di creare un allestimento unico, coerente e pieno di carattere. Le luci di Natale sono l’anima dell’albero e della casa durante le feste. Varzi offre luci a Led, catene luminose, lucine da esterno e da interno in ogni formato: dalla classica serie bianca calda ai colori vivaci, dalle micro-luci per un effetto delicato alle versioni con giochi di luce programmabili. Che si voglia illuminare l’albero, le finestre o il giardino, la selezione copre ogni esigenza e ogni budget.

Come non pensare poi alle palline di Natale il cuore della decorazione dell’albero? Varzi offre una selezione di addobbi natalizi per ogni gusto: palline classiche in rosso e oro, versioni in vetro soffiato da collezione, modelli glitterati per un effetto scintillante e decori a tema per alberi dal look contemporaneo. Ma sull’albero di Natale Varzi non ha dubbi è il centro di ogni decorazione natalizia. Propone alberi artificiali in diverse misure e stili: dal classico verde scuro agli alberi innevati, dai formati compatti per appartamenti ai modelli grandi per ingressi e saloni. Tutti progettati per durare negli anni e mantenere un aspetto curato. Scegliere un albero di Natale artificiale di qualità significa avere una decorazione sempre perfetta, senza aghi sul pavimento e pronta ogni anno. E forse è proprio questo il segreto degli allestimenti di Varzi: durare nel tempo come il Natale.

—

lavoro/made-in-italy

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Novembre 2026