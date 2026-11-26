(Adnkronos) – Non c’è Natale senza polemica. Quest’anno riguarda l’abete che verrà acceso in piazza del Duomo a Milano. Il Comune ha deciso di chiamarlo ‘Albero del Dono’. “Chiamarlo ‘albero di Natale’ è peccato?”, viene chiesto sotto al post Facebook con cui Palazzo Marino comunica l’arrivo in città da Levico Terme, in provincia di Trento, dell’abete alto 26 metri. “Venduti all’Islam”, “Milano ormai è senza tradizioni”, “si cambiano le parole per cambiare il passato”, “Se volevate essere alternativi e inclusivi, potevate scegliere un altro albero”, alcuni dei commenti critici lasciati dai cittadini.

La scelta del nome infastidisce anche l’opposizione. La prima a criticarla, su Facebook, è stata la vice coordinatrice cittadina di Fdi Deborah Dell’Acqua. “Il Natale è parte della nostra storia, della nostra cultura e della nostra identità e rispettare le proprie tradizioni non significa escludere nessuno. Chiamiamole con il loro nome”, ha scritto sui social, accusando “Sala e la sinistra di censurare le nostre tradizioni”. Per il consigliere comunale di Fdi, Francesco Rocca, si tratta di un “delirio woke della sinistra milanese, sempre più distante dalla città. Non può esserci razionalità dietro a questa scelta scellerata e puramente ideologica. Chiediamo chi c’è dietro questa decisione che ha già indignato la città. Non possiamo essere spettatori dell’ultima follia, dall’odore sovietico, della giunta Sala bis. Milanesi, ribelliamoci!”, esorta in una nota.

L’Albero del Dono, addobbato con le decorazioni tradizionali, sarà acceso in piazza del Duomo venerdì 4 dicembre alle 17, dando il via ufficiale alle festività natalizie a Milano.

“Noi festeggiamo il Natale, la nostra civiltà giudaico cristiana festeggia il Natale. Il fatto che la nostra affermazione di civiltà venga attenuata fino a questo punto lo trovo sbagliato. Sono cose in cui non mi riconosco. A dirlo all’Adnkronos è l’ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, commentando le polemiche.

“Nella civiltà giudaico-greco-romana – spiega Albertini – utilizziamo le denominazioni Avanti Cristo e Dopo Cristo. Qualsiasi cosa che tenda a negarla o cancellarla, per non urtare la sensibilità di chi crede in altro dio, la trovo un’assurdità. Chi viene qui ed è musulmano, resta musulmano. Noi crediamo nel diritto alla differenza, loro nella differenza dei diritti”.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026