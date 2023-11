Nassirya, 20 anni fa la strage. Meloni: “Italia ricorda chi ha sacrificato la vita per la pace”

(Adnkronos) – 28 morti, 19 dei quali italiani, decine i feriti. Vent'anni fa, il 12 novembre 2003, la strage di Nassirya, con l'attacco alla base 'Maestrale' quartier generale di carabinieri ed esercito nella città irachena. A colpire, un camion lanciato nell'edificio con un carico di esplosivo. Terribile il bilancio dell'attentato: uccisi 12 carabinieri, cinque soldati dell'esercito, due civili e 9 iracheni. "Venti anni ci separano dalla terribile strage di Nassiriya. Venti anni da quel vile e brutale attentato in cui morirono 19 italiani. In questa Giornata, dedicata al ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, l'Italia onora e ricorda tutti coloro che hanno sacrificato la vita per la pace e la sicurezza della nostra Nazione e del mondo. A loro, e a quanti ogni giorno sono impegnati nelle aree più travagliate, va la nostra profonda riconoscenza". A scriverlo sui social, è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel ventesimo anniversario dell'attentato di Nassirya. "Nella Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, il Governo rivolge un doveroso e riconoscente omaggio a tutti i connazionali che hanno sacrificato la propria vita nei teatri operativi dove l'Italia è impegnata per difendere la libertà, la pace e la sicurezza. Il 12 novembre 2003 è un giorno che rimarrà scolpito, per sempre, nella memoria nazionale", la dichiarazione della premier. "Il popolo italiano – sottolinea Meloni – non dimenticherà mai ciò che vent'anni fa è successo a Nassiriya, il più grave attentato terroristico subito dall'Italia nelle missioni internazionali di pace nelle aree di crisi. Sono ancora vivide nelle nostre menti le immagini di quella drammatica giornata e la profonda commozione che l'attentato suscitò in tutta la Nazione, che non mancò di tributare agli eroi di Nassiriya un fortissimo sentimento di affetto e riconoscenza". "Il ricordo dei caduti è un dovere soprattutto verso le giovani generazioni, affinché attraverso la memoria possano conoscere e ammirare l'esempio di chi ha donato la vita per costruire la pace", le parole della premier. "L'anniversario di oggi è l'occasione per esprimere, ancora una volta, l'orgoglio che il Governo prova nei confronti degli uomini e delle donne, delle Forze Armate e del personale civile, impegnati nelle missioni di pace e che con il loro impegno, la loro dedizione e la loro professionalità rendono onore ogni giorno al Tricolore. Il Governo – prosegue Meloni – rivolge un pensiero particolare ai connazionali che prestano servizio nei teatri più complessi e che, alla luce dei recenti avvenimenti sul piano internazionale, devono far fronte a situazioni estremamente critiche e che comportano l'assunzione di grandi rischi e responsabilità". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Novembre 2023