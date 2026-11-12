Nassiriya 23 anni dopo, Crosetto all’Altare della Patria per l’omaggio ai caduti

Omaggio del ministro della Difesa Guido Crosetto all’Altare della Patria in occasione della celebrazione per la Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni per la pace. Nella ricorrenza dell’attentato di Nassiriya, avvenuto il 12 novembre 2003, il titolare della Difesa ha deposto una corona d’alloro e ha poi stretto le mani a una delegazione di familiari dei caduti.



Pubblicato il 12 Novembre 2026