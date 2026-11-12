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Nassiriya 23 anni dopo, Crosetto all’Altare della Patria per l’omaggio ai caduti

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Omaggio del ministro della Difesa Guido Crosetto all’Altare della Patria in occasione della celebrazione per la Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni per la pace. Nella ricorrenza dell’attentato di Nassiriya, avvenuto il 12 novembre 2003, il titolare della Difesa ha deposto una corona d’alloro e ha poi stretto le mani a una delegazione di familiari dei caduti.


Pubblicato il 12 Novembre 2026

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