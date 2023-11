Nasrallah: “Israele cerca vendetta e non ha limiti morali”

(Adnkronos) – "Il nemico israeliano cerca vendetta e non ha limiti morali, legali o umanitari". E' quanto ha dichiarato il segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, nel suo secondo discorso pronunciato dall'inizio dell'operazione militare di Israele nella Striscia di Gaza. "Gli eventi in corso oggi a Gaza hanno due aspetti degni di nota. L'offensiva israeliana contro la popolazione di Gaza, compresi i bambini, le donne e gli anziani, è la prima", ha proseguito Nasrallah, secondo cui "il secondo è la resistenza palestinese contro il nemico". Secondo il leader sciita, Israele non ha più "divieti" nel compiere "crimini di guerra" e nella sua "ferocia" contro Gaza. "Dai brandelli dei bambini e degli anziani di Gaza partirà la resistenza" assicura. "Oggi il mondo non può più tollerare le aggressioni, i massacri e i bombardamenti sugli ospedali. Ciò eserciterà pressioni sugli americani e sugli israeliani, rendendo il tempo un'urgenza. Coloro che possono fermare questa aggressione sono quelli che la dirigono. Sono gli americani" denuncia. "La cosa più importante in questo momento è il cambiamento dell'opinione pubblica mondiale riguardo ad Israele, che sta uccidendo migliaia di bambini e donne" aggiunge. "Questa trasformazione, soprattutto attraverso le manifestazioni a Washington, Londra, New York, è nell'interesse della resistenza, del suo progetto e della popolazione di Gaza", conclude Nasrallah, secondo cui "il tempo mette pressione sul nemico". "I popoli della regione e della Palestina tengono gli occhi puntati" sul vertice Oci-Lega Araba a Riad e i palestinesi "non vogliono che questo summit invii soldati a rompere il blocco contro Gaza". "Chiedono il minimo – conclude -. Che il mondo islamico e arabo adottino una posizione unitaria per chiedere agli americani di porre fine a questa offensiva e a questi crimini". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Novembre 2023