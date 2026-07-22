Nascondeva un penna-pistola funzionante in armadio, arrestato 22enne

Nascondeva in un armadio della camera da letto della sua abitazione di San Severo, una penna-pistola, calibro 22, priva di matricola e con un colpo già inserito in canna, oltre a ulteriori 47 munizioni calibro 22, compatibili con l’arma, un caricatore metallico monofilare e altre munizioni di diverso calibro. Ma il cane Zac, specializzato nella ricerca di armi, in dotazione ai carabinieri, ha segnalato la possibile presenza di materiale illecito durante una perquisizione. Alla fine i militari hanno arrestato un giovane di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione illegale di arma clandestina e munizioni. Il cane Zac fa parte del Nucleo carabinieri cinofili di Modugno (Bari). L’arma, sottoposta a verifica tecnica da parte di un consulente balistico, è risultata funzionante e idonea all’impiego. Le penne-pistole, proprio perché camuffate e prive dei normali elementi identificativi, rientrano tra le armi clandestine. All’esito della convalida dell’arresto, il 22enne è stato sottoposto ai domiciliari.



Pubblicato il 22 Luglio 2026