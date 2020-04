Nasce In-Formati, la sezione del DMS della Regione Puglia

Come sarà la destinazione turistica di domani? Come collaborare con gli influencer? Come fermare e raccontare le emozioni di un viaggio? A queste e ad altre domande si trovano risposte interessanti nei video pubblicati in In-Formati il nuovo ambiente digitale sul DMS destinato agli operatori turistici, porta di accesso all’Ecosistema Turismo Cultura della Regione Puglia. In-Formati permette di conoscere, apprendere, informarsi su tutto ciò che lega le attività istituzionali e promozionali dell’agenzia Pugliapromozione e della Regione all’operatività degli addetti ai lavori del turismo. Al DMS ci si può iscrivere come persona, possono farlo tutti, preferibilmente con SPID. Entrando in area riservata, è disponibile subito, l’accesso a Tutorial su Ecosistema, SPID, fiere del turismo, ecc., Video, registrazioni tematiche di esperti, e Manuali, regolamenti e linee guida. Pubblicata anche una sezione sul turismo Muslim Friendly, con approfondimenti sul tema anche video. A breve anche percorsi di E-learning mediante la piattaforma regionale Innovapuglia. “Puglia come destinazione sicura, con servizi professionali e qualificati, in grado di offrire prodotti per tutte le esigenze. Quindi la formazione, unita allo studio e al confronto tra esperti scientifici ed operatori, può essere davvero uno strumento efficace per rendere la Puglia sempre più attrattiva – commenta l’Assessore all’Industria Turistica e culturale, Loredana Capone – La ripartenza farà leva proprio sulla capacità di reinventarsi e studiare insieme nuove strategie, basate su conoscenza e competenza, oltre che professionalità e coraggio. In-Formati si muove in questa direzione e sarà in continuo aggiornamento continuando a proporre contenuti sempre nuovi per la filiera turistica e culturale. A tale proposito voglio ricordare agli operatori che sul DMS regionale è online anche il questionario per il monitoraggio degli effetti COVID-19, disponibile fino al 3 maggio, che permetterà all’Osservatorio regionale turistico di tracciare un quadro della situazione di emergenza economica del settore del turismo”.

Condividi sui Social!