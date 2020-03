Nasce il servizio di sostegno psicologico “Non sei solo – pronto supporto”

Al via il progetto “Non sei solo – pronto supporto”, un servizio di sostegno psicologico telefonico gratuito per i cittadini di San Giovanni Rotondo ideato per far fronte ai bisogni e alle esigenze legate all’emergenza sanitaria causata dal COVID-19. L’idea del progetto nasce all’interno di un gruppo multidisciplinare di psicologi e psicoterapeuti pronti a fare la loro parte per vincere questa battaglia, mettendo a disposizione tutta la professionalità e la passione nell’aiutare il prossimo a prescindere dalla sua etnia, religione e appartenenza sociale. Il servizio si pone i seguenti obiettivi: Offrire supporto psicologico telefonico: uno spazio virtuale o telefonico sicuro e protetto per contenere il malessere e normalizzare le paure e le ansie legate al COVID-19 e per potenziare le proprie risorse psico-fisiche; Raccogliere dati, attraverso test psicologici, sulla situazione psicofisica della popolazione del comune di San Giovanni Rotondo, da poter utilizzare in seguito come analisi del bisogno sul territorio che permetterà di impostare la seconda fase di progetto di carattere psicologico – psicoterapeutico per le fasce della comunità più a rischio. Il servizio si rivolge: al singolo cittadino: per chi si trova in quarantena o isolamento domiciliare a causa dell’emergenza COVID-19; al personale sanitario: per tutti i professionisti della salute che stanno combattendo in prima linea; ai lavoratori dipendenti che stanno continuando ad assicurare il proprio ruolo lavorativo con coraggio e dedizione; ai titolari di partita iva/ imprenditori, offrendo contenimento ad angosce legate alla situazione di stress che stanno vivendo in questo periodo. Sarà possibile entrare in contatto con il servizio scrivendo una e-mail all’indirizzo aiutopsicologicocovid19@gmail.com o contattando il numero di telefono 3891740707 dal lunedì al venerdì di mattina dalle ore 9.30 alle 12.30 e di pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30. Nel caso in cui non si ottenga risposta, si potrà lasciare un messaggio su Whatsapp o per e-mail in cui si espliciterà il proprio nome e la volontà di fissare un appuntamento per il supporto. L’utente sarà successivamente contattato dal professionista con cui concorderà orario, data e canale di comunicazione del colloquio (chiamata telefonica, videochiamata tramite Skype, Whatsapp, Messenger).

