Nasce il gruppo cittadino di sbandieratori e musici

Non occorre avere già esperienza con bandiere o percussioni per provare a entrare nel nuovo gruppo di sbandieratori e musici che nascerà a Foggia: le candidature sono aperte dai 12 ai 99 anni e chi sarà selezionato potrà seguire gratuitamente un percorso di formazione affidato a maestri professionisti, con l’obiettivo di costruire un organico stabile capace di partecipare alle manifestazioni cittadine e di portare successivamente le proprie esibizioni anche fuori dalla Puglia.

Il progetto si chiama “Una bandiera contro l’indifferenza” ed è stato ideato e gestito dalla Pro Loco Città di Foggia, che attraverso questa iniziativa punta a introdurre nel panorama associativo locale una realtà finora assente con queste caratteristiche. A renderne possibile la realizzazione è il finanziamento ottenuto attraverso “Orizzonti Solidali”, il bando promosso dalla Fondazione Megamark ETS in collaborazione con i supermercati A&O, Dok e Famila per sostenere iniziative di utilità sociale sul territorio.

Il gruppo prenderà il nome di “Sbandieratori e Musici Città di Foggia” e non sarà pensato soltanto per accompagnare appuntamenti e manifestazioni locali. Una volta completata la formazione dei componenti, l’intenzione è quella di partecipare a rassegne e iniziative anche in altre regioni, costruendo così un’attività che possa proseguire oltre la fase iniziale del progetto.

La possibilità di candidarsi è stata estesa a una fascia d’età particolarmente ampia, dai 12 ai 99 anni, senza richiedere precedenti esperienze nelle discipline della bandiera o delle percussioni. I posti a disposizione, tuttavia, saranno limitati: la scelta è legata alla necessità di seguire ciascun partecipante durante la preparazione tecnica e di predisporre anche le divise storiche che verranno utilizzate nelle esibizioni.

Chi entrerà nell’organico sarà seguito da maestri professionisti, ai quali verranno affidate la direzione artistica e la formazione tecnica. Il percorso partirà quindi dalle basi, consentendo anche a chi non si è mai avvicinato a queste discipline di imparare progressivamente movimenti, tecniche e modalità di esecuzione necessarie per esibirsi all’interno del gruppo. Accanto alla formazione artistica c’è poi una seconda componente sulla quale è stato costruito il progetto. Alle attività prenderanno parte, insieme agli altri iscritti, anche giovani con sindrome di Down, inseriti direttamente nel percorso e nelle successive esibizioni. L’obiettivo è utilizzare l’esperienza del gruppo non soltanto come occasione per apprendere una disciplina, ma anche come luogo di relazione e socializzazione tra persone con esperienze e caratteristiche differenti.

Per i partecipanti sono previste la dotazione completa delle divise storiche e la possibilità di prendere parte a rassegne e manifestazioni pubbliche. Il progetto guarda inoltre agli studenti: la partecipazione potrà consentire di maturare crediti formativi da inserire nel curriculum scolastico e universitario.

“Con la nascita di questo gruppo diamo una risposta concreta alla domanda di aggregazione e di valorizzazione del nostro patrimonio culturale – spiega il presidente della Pro Loco Città di Foggia, Giuseppe Croce –. ‘Una bandiera contro l’indifferenza’ unisce la qualità della formazione artistica alla forza dell’inclusione sociale, offrendo a Foggia un’opportunità di visibilità e ai nostri cittadini un’esperienza di crescita straordinaria”. Da qui anche l’invito della Pro Loco a non attendere troppo per presentare la propria candidatura: proprio la struttura del percorso formativo e la necessità di seguire direttamente i futuri componenti non consentiranno infatti di accogliere un numero illimitato di partecipanti.



Pubblicato il 2 Settembre 2026