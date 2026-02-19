Nasce Human Data, la piattaforma Ai con 150 milioni di fonti e 100 miliardi di post

(Adnkronos) – Human Data è la nuova piattaforma Ai-driven progettata per trasformare il flusso continuo dei dati web e social in asset strategici ad alto valore decisionale per aziende, istituzioni e organizzazioni. Frutto dell’integrazione delle piattaforme proprietarie e leader del mercato SocialData, sul versante corporate, e Human, sul versante politica e istituzioni, sviluppate da SocialCom di Luca Ferlaino e Spin Factor di Tiberio Brunetti, Human Data concentra anni di esperienza nel data intelligence, nel social listening e nell’analisi semantica avanzata in un unico ecosistema tecnologico. Human Data si posiziona come l’evoluzione del monitoring tradizionale, la più importante piattaforma italiana di Social Listening: non più solo raccolta e osservazione passiva dei dati, ma un sistema orientato all’analisi avanzata, al pensiero critico e alla produzione di insight strategici a supporto della consulenza. Oltre 150 milioni di fonti, tra siti web di notizie, blog, forum, recensioni, 1 milione di pagine pubbliche Meta e un archivio di oltre 100 miliardi di post analizzabili sui vari social, un ecosistema di dati dove l’AI sarà protagonista dei processi di comprensione. Questo approccio segna un vero cambio di paradigma: Human Data, infatti, non si limita ad analizzare i contenuti, ma li interpreta attraverso uno specifico contesto semantico, trasformando le conversazioni in conoscenza strutturata. Instagram, Facebook, X, Youtube, Linkedin, Reddit, Twitch,TikTok, Snapchat, Pinterest, BlueSky, Threads: ogni conversazione e ogni interazione viene mappata per estrarre trend, comportamenti, preferenze e sentiment. Particolare attenzione a Reddit, che dal 2024 è partner di OpenAI per l’addestramento di ChatGpt: le conversazioni degli utenti di questo social sono tra le fonti che alimentano di più le risposte. Human Data decodifica il linguaggio specifico di ogni canale per fornire una visione olistica, granulare e precisa del posizionamento del brand o del tema trattato. La piattaforma integra dati, modelli di analisi e interpretazione umana per trasformare grandi volumi di informazioni in insight strategici e decision-ready, unendo la capacità computazionale — aggregazione, correlazione e lettura dei segnali — con l’esperienza umana, creando così un layer intelligente tra dato grezzo e strategia. "La nostra è una infrastruttura tecnologica nuova, che unisce la potenza dell’Ai con le competenze umane dei nostri professionisti", spiega Luca Ferlaino, Presidente di Human Data. "Vogliamo trasformare le conversazioni del web in asset strategici per i decision-maker. Il nostro obiettivo è rendere il dato 'umano' e azionabile, unendo la potenza di calcolo dell'Ai a una profonda capacità di analisi semantica e interpretativa", spiega. "Human Data nasce da una visione chiara: il dato non è valore in sé, lo diventa solo quando genera comprensione. Abbiamo costruito una piattaforma che legge il mondo digitale e lo interpreta. Un’infrastruttura culturale e tecnologica capace di trasformare complessità in direzione, informazione in decisione, confusione in strategia", aggiunge Tiberio Brunetti, Fondatore di Human Data.

