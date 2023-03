Nasce “Bio Hub”, la natura che porta benefici ai più fragili

Vivere una esperienza di socializzazione a contatto con la natura e con tutte le bellezze che può offrire, arricchendosi di conoscenze, pratiche e relazioni umane, con l’obiettivo di favorire momenti di benessere alle persone con problematiche psicosociali. Un esperimento di inclusione e promozione delle autonomie di chi vive in condizioni di fragilità attraverso contesti cooperativi, in spazi naturali e urbani, a misura d’uomo, come il borgo e il territorio di Orsara di Puglia. Nasce da questi presupposti il progetto “Bio Hub”, finanziato dal GAL Meridaunia s.c.ar.l. e realizzato dal Comune di Orsara di Puglia (soggetto capofila) in ATS con le cooperative Ortovolante, Socialservice, Anteo, Associazione di Volontariato Tutti in volo e Consorzio di cooperative sociali Oltre. L’iniziativa è stata finanziata attraverso il Fondo F.E.A.S.R. – PSR PUGLIA 2014-2020. Piano di Azione Locale “Monti Dauni – Interventi di agricoltura sociale: sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.

Il progetto “Bio Hub” sarà presentato alla comunità ed alle istituzioni lunedì 20 marzo 2023, a partire dalle ore 10.30, ad Orsara di Puglia nell’Aula Consigliare del Comune (Via XX Settembre). All’incontro prenderanno parte: Mario Simonelli, sindaco di Orsara di Puglia; Franco Mezzadri, direttore sanitario dell’Asl di Foggia; Carmine Spagnuolo, consorzio di cooperative sociali Oltre. L’iniziativa, dunque, intende lanciare una sfida nel campo dell’inclusione: promuovere l’attenzione per le persone fragili – minori e adolescenti con problematiche connesse a difficoltà relazionali derivanti da disturbi dell’area del neurosviluppo e adulti in carico ai servizi territoriali della salute mentale e a rischio di marginalità – valorizzando allo stesso tempo ambiente naturale e biodiversità. In particolare, durante il percorso progettuale saranno realizzate le seguenti attività: ortoterapia, orienteering, bird observation, escursioni, campeggi, laboratori creativi, soggiorni, visite guidate in aziende agricolo-forestali, visite nel borgo antico di Orsara di Puglia, tirocini formativi, orientamento al lavoro, pet therapy, gioco e convivialità. Nell’attività saranno coinvolti anche ragazzi provenienti da altri territori, come gli scout Agesci del gruppo Foggia 1 della parrocchia di San Michele e gli utenti dei Centri Diurni per persone con disagio psichico dell’area coinvolta.

Il pomeriggio, sempre nell’Aula Consigliare del Comune di Orsara di Puglia, a partire dalle ore 16.30 l’illusionista Alexis Arts porterà in scena uno spettacolo magico scientifico per bambini e ragazzi intitolato “The Intelligence”. «Incontrarsi negli orti e stare a contatto con la natura e con gli animali, porta tanti benefici. Sono tutte iniziative – dicono i promotori – che favoriscono processi di integrazione, inclusione, socialità e acquisizione di competenze in allegria, fuori da riduttivi schematismi e stereotipi».



Pubblicato il 17 Marzo 2023