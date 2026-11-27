(Adnkronos) – La salute del cervello diventa il terreno di una nuova alleanza scientifica internazionale. Nasce ufficialmente a Roma l’International Alliance on Brain Health (IABH), con l’obiettivo di promuovere strategie condivise per la prevenzione delle malattie neurologiche e psichiatriche, favorire la ricerca e orientare le politiche sanitarie verso una maggiore tutela del benessere cerebrale lungo tutto l’arco della vita. L’atto fondativo, siglato il 25 novembre presso l’Ambasciata di Svizzera in Italia, nell’ambito della tre giorni di lavori in programma nella Capitale dal 25 al 27 novembre – informa una nota della Sin – rappresenta il punto di arrivo di un percorso avviato a Berna, nel giugno 2025, e proseguito a Buenos Aires, nell’aprile 2026. Un percorso che ha riunito medici, ricercatori ed esperti di cinque continenti, con la volontà di trasformare le esperienze maturate nei singoli Paesi in una strategia di portata globale. A sottoscrivere l’accordo sono state sette realtà scientifiche e accademiche internazionali: la Società Italiana di neurologia (Sin), la Swiss Brain Health Foundation (Svizzera), la Ineco Foundation (Argentina), il Paris Brain Institute (Francia), la China Brain Health Initiative (Cina), la Nanyang Technological University e la National University of Singapore (Singapore). L’iniziativa gode del patrocinio onorario della World Federation of Neurology e della World Psychiatric Association.

“La salute del cervello non conosce confini e non può essere circoscritta a singole iniziative. Dobbiamo collaborare a livello internazionale, facendo convergere competenze ed esperienze per tutelare un organo fondamentale per la nostra qualità di vita – dichiara Claudio Bassetti, neurologo e Rettore dell’Università della Svizzera italiana –. Questo appuntamento rappresenta un’occasione di confronto tra Paesi che vantano una consolidata esperienza nella ricerca neuroscientifica e quelli che lo sono meno, imparando anche da questi ultimi come promuovere efficacemente la salute del cervello, pur disponendo di risorse limitate”.

La nascita dell’Alleanza – si legge – risponde a una sfida sanitaria e sociale sempre più urgente. Si stima che una persona su tre, nel corso della propria vita, debba confrontarsi con un problema legato alla salute cerebrale. Le malattie del cervello rappresentano una delle principali cause di mortalità e disabilità a livello mondiale, con importanti ricadute sui sistemi sanitari, sulle famiglie e sull’economia. A fronte di questo scenario, gli investimenti destinati alla salute cerebrale risultano ancora insufficienti. In questo contesto, l’Italia si propone come uno degli interlocutori di riferimento, grazie anche all’esperienza maturata dalla Società italiana di neurologia nella promozione di una cultura della prevenzione e nella definizione di una strategia nazionale per la salute del cervello.

“Come Società italiana di neurologia abbiamo fortemente voluto che l’incontro di avvio dell’International Alliance si svolgesse a Roma, perché crediamo nella collaborazione internazionale e auspichiamo che il modello che abbiamo applicato nel nostro Paese possa essere condiviso anche a livello globale – afferma Mario Zappia, presidente della Sin –. L’Italia è all’avanguardia nella prevenzione delle malattie neurologiche. La sfida è far sì che la tutela della salute del cervello diventi parte integrante del nostro stile di vita, a ogni età e indipendentemente dalla presenza di patologie neurologiche”.

Tra i temi trattati durante l’incontro romano, la necessità di rafforzare l’integrazione tra neurologia e psichiatria, superando la tradizionale separazione tra le due discipline. Le patologie neurologiche e quelle psichiatriche possono infatti condividere fattori di rischio e meccanismi biologici, oltre a coesistere nella stessa persona. Una maggiore collaborazione tra gli specialisti può contribuire a migliorare la prevenzione, la tempestività della diagnosi e l’appropriatezza dei percorsi terapeutici e riabilitativi, favorendo una presa in carico globale del paziente. Nel corso dei lavori, particolare attenzione è stata dedicata anche al ruolo del sonno nella salute cerebrale, ai nuovi strumenti per il monitoraggio delle funzioni del cervello e al concetto di Brain Capital, che riconosce nelle capacità cognitive, emotive e relazionali delle persone una risorsa fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico dei Paesi.

Con la costituzione dell’International Alliance on Brain Health prende dunque forma una piattaforma permanente di confronto e collaborazione, finalizzata alla condivisione dei piani nazionali, al coordinamento delle attività di ricerca e comunicazione e all’elaborazione di strategie comuni, affinché la salute del cervello diventi una priorità delle agende sanitarie internazionali. Il prossimo appuntamento dell’Alleanza è in programma a Singapore il 26 e 27 giugno 2027.

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Pubblicato il 27 Novembre 2026