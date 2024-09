Nasce a Monte Sant’Angelo il progetto “Michael. La pietra la piuma la parola

Quattro musicisti ed autori di diversa esperienza e formazione si uniscono in una residenza artistica di tre giorni, nella Green Cave di FestambienteSud a Monte Sant’Angelo, per creare uno spettacolo rivolto alla figura degli Arcangeli e in particolare a quella di Michele che grande venerazione e significato ha per tanti popoli. Tra canzoni d’autore e canti tradizionali micaelici si dipana un viaggio che è anzitutto spirituale verso un Arcangelo Michele vissuto poeticamente nella sua veste di guida misteriosa nella vita quotidiana di ciascuno.

Il culto di San Michele Arcangelo è uno di quegli elementi che attraversa lo spazio e il tempo e accomuna popoli e culture diverse favorendo il moltiplicarsi di manifestazioni artistiche sotto forma di racconti, leggende, canti, musiche e immagini che coinvolgono l’intero mediterraneo.

Il fatto che Michael sia una figura significativa dal Regno Unito fino alla Palestina, con la presenza di numerosi santuari lungo la linea micheliana, rende San Michele un motivo di condivisione di identità differenti culturalmente ma unite da una sensibilità spirituale comune.

Per questo il culto di Michele, inteso nel suo significato prevalentemente culturale, rappresenta una grande occasione per promuovere percorsi di dialogo tra le culture nel rispetto delle diverse identità etniche, culturali e religiose. l’Arcangelo Michele è riconosciuto nelle tre grandi religioni monoteiste dell’ebraismo, cristianesimo ed islam. “Michael. La pietra la piuma la parola” è un concerto che vuole contribuire allo sviluppo di una consapevolezza di pace e convivenza armonica tra mondi e anime apparentemente lontani ma che sull’archetipo dell’Arcangelo Michele possono scoprire un valore comune.

La residenza che precede e prepara lo spettacolo s’inserisce tra le attività del festival di comunità del progetto Crescincultura, sostenuto dall’Impresa Sociale Con i Bambini, e prevede la possibilità per bambini e ragazzi di partecipare a sessioni di prove aperte per favorire l’interazione attiva con una produzione artistica di tipo musicale. Presto il calendario dei momenti d’incontro dei ragazzi e delle famiglie con i musicisti.



Pubblicato il 11 Settembre 2024