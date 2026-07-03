Nasce a Castelluccio il punto di riferimento per lavoro e imprese

A Castelluccio Valmaggiore è stato attivato “Operation Desk – Sportello di Orientamento e Supporto”, un nuovo servizio pensato per offrire accompagnamento, consulenza e strumenti concreti a cittadini, lavoratori e aspiranti imprenditori che intendano costruire o rafforzare il proprio percorso professionale. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mettere a disposizione della comunità un punto di riferimento stabile dedicato all’orientamento, all’informazione e all’accesso alle opportunità legate al mondo del lavoro, della formazione e dello sviluppo imprenditoriale. Il servizio sarà attivo presso i locali del Comune di Castelluccio Valmaggiore, al primo piano, con apertura settimanale prevista ogni mercoledì, dalle ore 16.00 alle 19.00 ed ogni giovedì, dalle ore 8.00 alle 14.00. In entrambe le giornate sarà presente il consulente del lavoro specializzato Francesco Chiricallo, incaricato di fornire ai cittadini attività di orientamento, informazione e supporto personalizzato. Per i cittadini in cerca di occupazione, lo sportello offrirà assistenza nell’orientamento al lavoro, nell’accesso a percorsi di formazione professionale, nella redazione del curriculum vitae, nella preparazione ai colloqui, nella consultazione di bandi e opportunità, oltre che nei percorsi di riqualificazione professionale, attivazione di tirocini e individuazione di occasioni occupazionali presenti sul territorio. Particolare attenzione sarà rivolta anche a quanti desiderino avviare o sviluppare un’attività imprenditoriale. Il servizio metterà infatti a disposizione consulenza su bandi e finanziamenti; informazioni relative agli strumenti di finanza agevolata; supporto nella ricerca di opportunità locali; collegamento con enti e servizi territoriali dedicati alle imprese e accesso alle reti di sostegno utili alla realizzazione di nuove progettualità. L’attivazione dello sportello rientra nel progetto “Punti Cardinali”, promosso dalla Regione Puglia nell’ambito della programmazione PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, finanziato attraverso Coesione Italia 21-27 e Unione Europea, con il coinvolgimento delle istituzioni partner impegnate nel rafforzamento delle politiche territoriali dedicate all’orientamento, all’occupazione e alla valorizzazione delle competenze. “Con l’apertura di questo nuovo sportello – dichiara il sindaco di Castelluccio Valmaggiore, Pasquale Marchese – vogliamo offrire ai cittadini, soprattutto ai giovani e a chi sta affrontando una fase di cambiamento professionale, un servizio concreto capace di accompagnare le persone nella costruzione del proprio futuro. Crediamo che i piccoli comuni debbano investire sempre di più in strumenti che creino opportunità, favoriscano la permanenza dei talenti sul territorio e sostengano nuove idee imprenditoriali. Mettere a disposizione competenze e occasioni di crescita significa investire direttamente nello sviluppo della nostra comunità”.



Pubblicato il 3 Luglio 2026