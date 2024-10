Nasa lancia Europa Clipper, cerca ‘ingredienti per la vita’ su Giove – Video

(Adnkronos) – L'Europa Clipper della Nasa ha intrapreso il suo lungo viaggio verso Giove, dove esplorerà Europa, una luna con un enorme oceano sotterraneo che potrebbe avere le condizioni per sostenere la vita. La navicella spaziale, la più grande che la Nasa abbia mai costruito per una missione planetaria, è partita su un razzo SpaceX Falcon Heavy dal Launch complex 39A del Kennedy space center in Florida. Europa Clipper è la prima missione progettata per condurre uno studio dettagliato di un mondo oceanico oltre la Terra. , si legge sul sito dell'agenzia. ''Ci sono prove scientifiche che gli ingredienti per la vita potrebbero esistere su Europa in questo momento'', si spiega. La navicella spaziale percorrerà 1,8 miliardi di miglia (2,9 miliardi di km) per raggiungere Giove nell'aprile 2030. Orbiterà attorno a Giove e condurrà 49 sorvoli ravvicinati di Europa. L'obiettivo principale della missione è determinare se Europa ha condizioni che potrebbero supportare la vita. Europa è grande quanto la nostra Luna, ma il suo interno è diverso. Le informazioni della missione Galileo della NASA degli anni '90 hanno mostrato forti prove che sotto il ghiaccio di Europa si trova un enorme oceano salato con più acqua di tutti gli oceani della Terra messi insieme. Gli scienziati hanno anche trovato prove che Europa potrebbe ospitare composti organici e fonti di energia sotto la sua superficie. Se la missione stabilirà che Europa è abitabile, potrebbe significare che nel nostro sistema solare e oltre ci sono più mondi abitabili di quanto si immagini. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Ottobre 2024