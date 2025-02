Nardi vince un set, ma non basta: l’azzurro battuto da Alcaraz a Doha

(Adnkronos) –

Carlos Alcaraz ha battuto Luca Nardi oggi, giovedì 20 febbraio, all'Atp 500 di Doha. Il tennista azzurro, numero 85 del mondo, non è riuscito a replicare l'impresa compiuta ieri da Matteo Berrellini, che ha eliminato al primo turno Novak Djokovic, venendo sconfitto dallo spagnolo in tre set con il punteggio di 1-6, 6-4, 6-3 . Dopo un primo set decisamente negativo, in cui Nardi ha pagato anche un po' di emozione nell'affrontare il numero 3 del ranking e ha perso 6-1, l'azzurro si è riscattato nel secondo sorprendendo Alcaraz e riuscendo a vincere il parziale con un bel 6-4. Nel terzo e decisivo set però Carlos ha alzato il livello del proprio tennis e non ha lasciato scampo all'avversario, conquistando il match chiudendolo 6-3. Ai quarti di finale lo spagnolo affronterà il ceco Jiri Lehecka. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Febbraio 2025