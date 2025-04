Napoli-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Il Napoli di Antonio Conte non vuole perdere di vista il treno scudetto. Oggi, domenica 27 aprile, gli azzurri ospitano il Torino allo stadio Diego Armando Maradona nel posticipo domenicale del 34° turno di Serie A. I partenopei sono primi in classifica, appaiati all'Inter a quota 71 punti. Ecco le probabili formazioni della sfida di campionato tra Napoli e Torino, che inizierà alle 20.45:

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Raspadori, Lukaku. All. Conte.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Linetty, Ricci; Karamoh, Casadei, Elmas; Adams. All. Vanoli. La partita di campionato tra Napoli e Torino verrà trasmessa in esclusiva da Dazn, ma sarà visibile anche su Sky (canale 214) per tutti gli abbonati con opzione Zona Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Aprile 2025